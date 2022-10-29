Dünya'da geçmiş radyoaktif fırtınaların izleri ağaçlarda bulundu

29 Ekim 2022 Cumartesi, 23:24

Bugüne kadar uzay çalışmaları için kullanılan teleskopları gezegenimize çevirirsek ne olur? Yeni yapılan bir araştırmaya göre karşımıza çıkabilecek şeylerden biri; radyasyon fırtınalarının izleri.

Ağaç halkalarındaki radyoaktif izler keşfeden bilim insanları, geçtiğimiz 10 bin yıllık süreçte Dünya’nın birkaç defa radyoaktif fırtınalarla karşı karşıya kaldığını ortaya çıkardı. Webtekno'nun aktardığına göre Proceedings of the Royal Society A adlı dergide yayımlanan makalede makul şüpheli Güneş parlamaları olsa da esas neden henüz bilinmiyor.

ÖLÇÜMLERDE YAŞI ORTAYA ÇIKIYOR

Yüksek miktarda radyasyon atmosferin üst tabakalarına çarptığında nitrojen atomları radyoaktif karbon-14 ya da radyokarbona dönüşüyor. Radyokarbon havadan geçip çeşitli yapılara karışıyor. Bunların arasında elbette ki ağaçlar da yer alıyor.

Bilim insanları radyokarbonları yapıların yaşlarını ölçebilmek için kullanıyor. Zira karbon-14 zamanla ışıma yaparak yeniden nitorjen atomuna dönüşüyor. Böylece radyokarbon ölçümüyle kalıntıların yaşı ortaya çıkıyor. Dünya’nın manyetik alanı, galaksiden ve Güneş’ten gelen radyoaktif ışımalardan korunmamızı sağlıyor. Geçmişte ise bu alan oldukça zayıftı. Bu yüzden de ışımalar gezegenimize daha çok etki edebiliyordu.

Aslında ağaçlarda radyasyon fırtınalarının izinin bulunması ilk defa gerçekleşmiyor. Japon bilim insanı Fusa Miyake, 774 yılından kalma ağaçlarda bir radyasyon artışı tespit etmiş, bu ağaçların tek bir yılda normalde yıllarca maruz kalacağı kadar ışımaya maruz kaldığını ortaya çıkarmıştı.

Şimdiki araştırma benzer bir durumun farklı bölgelerde de görüldüğünü ortaya çıkardı. Kutuplara yakın bölgelerde daha fazla olmakla beraber gezegenimizin hemen her bölgesi benzer yayılımlara sahipti. Gelecekte benzer olaylar yaşanıp yaşanmayacağı ise şimdilik merak konusu.