Dünyada kullanılan her dört telefondan biri iPhone oldu

Araştırma ve analiz şirketi Counterpoint Research tarafından yayınlanan yeni verilere göre aktif olarak en çok kullanılan telefonların markaları belli oldu. Buna göre her aktif olarak kullanılan telefonun dörtte biri Apple markaya sahipken, beşte biri ise Samsung oldu.

Bir milyar aktif akıllı telefon eşiğini yalnızca Apple ve Samsung aşmayı başardı.

Pazarda rekabetin arttığı bu son yıllarda her iki marka da yükselişe geçti.

Çin merkezli Honor ise 200 milyon aktif akıllı telefona sahip.

Bu markaların yanı sıra raporda belirtildiğine göre Motorola ve Realme de 200 milyona ulaşmak üzere.