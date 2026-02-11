iPhone 18 Pro modellerine yönelik fiyat beklentisi ortaya çıktı

Apple'ın iPhone 18 ailesi merakla beklenirken, yeni bazı iddialar ortaya atılıyor. GF Securities analisti Jeff Pu tarafından aktarıldığına göre iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modelleri 17 Pro serisiyle aynı fiyattan satışa sunulacak.

Hatırlayacağınız üzere dünyada bellek maliyetleri gitgide artıyor ve şirketler tanıttıkları cihazlarda zama gidiyor. Ancak Apple tarafında bunun tam da böyle olmadığını görüyoruz. Pu'nun paylaştığı araştırmada dikkat çektiği noktaya göre bellek fiyatları artabilir ancak Apple, ekran ve kamera gibi bileşenlerin üretim maliyetlerini düşürerek, RAM zamından kaçınmayı planlıyor.

iPhone 18 Pro'nun 256 GB versiyonun 1.099 dolardan çıkacağını söyleyen Pu, 18 Pro'nun 1 TB versiyonunun 1.499 dolardan çıkacağını aktarıyor. iPhone 18 Pro Max'in 256 GB versiyonu 1.199 dolar, en pahalı versiyonu olan 2 TB olansa 1.999 dolara çıkabilir.