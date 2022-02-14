Dünyadaki 5G baz istasyonlarının yüzde 60'ından fazlası Çin'de bulunuyor
Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dünyadaki 5G baz istasyonlarının yüzde 60'ından fazlası Çin'de bulunuyor.
Çin'in, 1,43 milyon 5G baz istasyonuyla dünyadaki toplam altyapının yaklaşık yüzde 60'ına sahip olduğu bildirildi.
Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığından yapılan açıklamada, 2021 sonu itibarıyla ülkede her 10 bin kullanıcıya 10,1 5G istasyonu düştüğü belirtildi.
Açıklamada, ülkedeki baz istasyonu sayısının yıl sonu itibarıyla 1,43 milyona ulaştığı, bunun dünyadaki tüm altyapının yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geldiği bilgisi paylaşıldı.
Çin'in 5G yatırımının 2021'de 29 milyar dolara ulaştığı kaydedilen açıklamada, Çin'de 5G kullanıcılarının sayısının 2023'te 560 milyonu aşacağının öngörüldüğü, her 10 bin kullanıcıya düşen baz istasyonu sayısının ise 18'e çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.
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