Dünyadaki ilk yapay zekalı askeri komutanı Çin geliştirdi

Yayınlanma: 21.06.2024 - 00:52

Güncelleme: 21.06.2024 - 00:52

Çin, yapay zekanın silahlı kuvvetlere liderlik etmek için kullanılmasına karşı olduğunu belirtse de, bu durum Çinli bilim insanlarının laboratuvar odaklı savaş oyunlarında yer alacak bir yapay zeka askeri komutanı oluşturmasını engellemedi. Chip'in South China Morning Post’tan bildirdiğine göre yapay zeka, insan askeri liderleri temel alıyor ve onların yalnızca güçlü ve zayıf yönlerini değil aynı zamanda kişiliklerini ve düşünce kalıplarını da yansıtıyor.

'SANAL KOMUTANLAR SINIRLI OLARAK KULLANILIYOR'

Haberler, sanal komutanların Hebei bölgesi Shijiazhuang’daki Ulusal Savunma Üniversitesi Müşterek Harekat Koleji’nde bulunan laboratuvarla sınırlı olduğunu belirtiyor. Görünene göre AI komutan, sonsuz bir şekilde gelişen sanal savaşlara katılırken, kuvvetlerine komuta etmesi için benzersiz ölçüde yetkiye sahip.

Ayrıca, projeyle ilgili araştırmalar yapay zekalı askeri komutanın katlanarak artan bir hızla öğrendiğini gösteriyor. Ne yazık ki makale yalnızca “Müşterek Kontrol ve Simülasyon” adlı Çince bir dergide yer alıyor. Ancak raporlara bakılırsa, yapay zekanın ordu içinde kullanılmasının oldukça “uygulanabilir” bir çözüm olduğu görülüyor.

AI’nin yaratacağı gelecekten endişe eden kişiler muhtemelen bu durumdan pek memnun olmayacaktır. Yapay zekanın nasıl insanlığın ötesine geçeceğine dair zaten pek çok tartışma bulunuyor. Eğer askeri operasyonlarda da yapay zeka kullanılmaya başlanırsa bu endişelerin daha da artacağı rahatlıkla söylenebilir. Yapay zeka bağımsız kararlar verme yeteneğini kazanmaya devam ettikçe bu tartışmalar daha da alevlenecektir.