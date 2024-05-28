Geliştirilen robot, rubik kübünü 0.3 saniyede çözebiliyor

Geliştirilen bu robot rubik küp çözümünde dünya rekoru kırmayı başardı. O kadar hızlı çözüyor ki, bu geçen süre 1 saniyeden çok daha az oluyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.05.2024 - 14:07
Geliştirilen robot, rubik kübünü 0.3 saniyede çözebiliyor
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Dünyanın belki de en popüler bulmacalarından biri olan rubik kübü, kabaca 50 yıldır hayatımızda bulunuyor. Hatta bu kübün çözümüyle ilgili epeyce rekor bulunuyor ancak insan rakiplerine fark atan yeni bir robot 0.305 saniye içinde yani 1 saniye bile dolmadan bu kübün her yüzünü aynı renge getiriyor. 

RUBİK KÜBÜ İNSAN RAKİPLERİNDEN 10 KAT DAHA HIZLI ÇÖZÜYOR

Guinness Dünya Rekorları'na giren bu yeni rubik küp çözme makinesi, Mitsubishi Electric imzalı. Kayıtlara göre 0,305 ile rekor kıran robotun kübü çözme süresi, geçen yıl düzenlenen hızlı rubik küp çözme etkinliğinde kırılan şimdiye kadarki en iyi insan rekorundan 10 kat daha hızlı.

Söz konusu süre, kabaca bir insanın göz kırpması için geçen süreye eşit denebilir.

Daha önce dünya rekoru kıran bir robot rubik kübü 1 dakika 4 saniyede çözmüştü. Yıllar içindeki gelişmeler rekorları da farklı bir boyuta taşıyor.

Robotun rubik kübü çözümü kayıt altına alındı ancak o kadar hızlı çözüyor ki video saniyeler içinde sona eriyor.


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