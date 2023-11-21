Dünya'daki oksijen ne zaman tükenecek?

Yayınlanma: 21.11.2023 - 10:13

Güncelleme: 21.11.2023 - 10:13

Dünya’da yaşamı mümkün kılan birçok bileşenden biri de oksijen. Yeni bir çalışma, oksijendeki aşırı düşüşün bir gün gezegenimizdeki yaşamın çoğunu boğabileceğini söylüyor. Bu olayın en az bir milyar yıl daha gerçekleşmesi beklenmiyor.

Nature Geoscience’da yayınlanan Chip'in aktardığı yeni çalışma, oksijen seviyelerindeki aşırı düşüşün, Dünya’yı yaklaşık 2,4 milyar yıl önce gerçekleştiği teorileştirilen ve Büyük Oksidasyon Olayı (GOE) adı verilen olaydan önceki durumuna geri götürebileceğini söylüyor.

OKSİJEN SEVİYESİ BÜYÜK ÖLÇÜDE DÜŞECEK, ATMOSFER METAN DOLACAK

Bu teori gerçeğe dönüşürse, Dünya’daki oksijen seviyeleri büyük ölçüde düşecek ve atmosfere daha fazla metan dolacak. Tahmin edilebileceği gibi bu değişim Dünya’daki yaşamı çok daha az olası hale getirecek ve gezegendeki yaşam fazlasının boğulma nedeniyle yok olmasına yol açacak. Elbette bu, Dünya’nın karanlık geleceği hakkında duyduğumuz ilk senaryo değil.

Güneş’in eninde sonunda öleceğini ve dışarı doğru patlayarak etrafındaki birçok gezegeni yok edeceğini biliyoruz.

Birkaç milyar yıl sonra bu patlama gerçekleştiğinde, Dünya’da kalan atmosferi yok edecek ve bir zamanlar olduğu gibi bir kabuktan ibaret olmasına sebep olacak. Dünya’daki tüm oksijenin bir gün aşırı derecede düşebileceği gerçeği, eğer o tarihe kadar insanlık varlığını korumayı başarırsa, bu kaçınılmaz sona giden yolda yüzleşmemiz gereken sadece başka bir zorluk olacak.

NASA ve diğer uzay ajanslarının Ay’a kalıcı bir üs kurmayı planladığı ve Mars ve diğer gezegenlere insanları göndermenin yollarını aradığı düşünülürse, bu olaylar gerçekleştiğinde başka gezegenlerde yaşıyor olmamız da muhtemel. Ayrıca, Dünya’da oksijen olmasa bile mikrobiyal yaşam gibi bazı yaşam formları varlığını sürdürebilir.

Neyse ki bu teorinin sonuçlarını görmemiz için hala birkaç milyar yıl geçmesi gerekiyor.