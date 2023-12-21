Dünya'nın çekirdeğinden gelen sinyalin 'gizemi' çözüldü

Yayınlanma: 21.12.2023 - 12:35

Güncelleme: 21.12.2023 - 12:35

Araştırma ekibi, bulgunun 2018'de ekip tarafından yapılan önceki ölçümleri doğruladığını ve Dünya'nın katmanları arasındaki ilişki ve hareketlerinin değişen gün uzunluklarımız gibi şeyleri nasıl etkilediğine dair daha önceki varsayımlara meydan okuduğunu aktardı.

Bilim insanlarının iç çekirdek ve hareketleri hakkında bildiklerinin çoğu, büyük depremler ya da nükleer bomba testlerinin yarattığı, gezegen boyunca dalgalanan dalgalardan gelmektedir. Yine de iç çekirdeği ve hareketlerini anlamak, Dünya'nın yapısı, manyetik alanı ve depremlerle ilgili gizemleri çözmek için çok önemlidir.

2018 yılında, mevcut çalışmanın yazarlarından jeofizikçi Hao Ding ve meslektaşları, dünyanın kutuplarının hareketinin zaman içinde nasıl ince bir şekilde değiştiğini analiz ettiler. Her 8,5 yılda bir tekrar eden bir örüntü ya da harmonik "sinyal" fark ettiler ve bu son çalışmada gün uzunluğunun zaman içinde nasıl değiştiğine dair ölçümler kullanarak bunu doğruladılar. Yeni çalışmada rapor ettikleri bu örüntü, iç çekirdeğin sallanmasıdır.

Nature Communications dergisinde yayımlanan çalışma, çekirdeğin dünyanın mantosuna ya da kabuğuna göre yaklaşık 17 derece eğik olması gerektiği sonucuna varmalarına yol açmıştır. Bu, eğimin çok daha fazla olduğu ve çekirdeğin dönüşünün manto ile eşleştiği yönündeki mevcut düşünceye aykırıdır. Bu aynı zamanda çekirdeğin mükemmel bir küre olmadığını, daha ziyade yumurta şeklinde ve kuzeybatı kısmında daha yoğun olduğunu ima etmektedir.

Hao Ding, "Bu sapmalar mantonun 3 boyutlu yoğunluk modeli için değerli kısıtlamalar sunmakta ve geleneksel teoriler kullanılarak hesaplanan mükemmel küresel formdan potansiyel sapmaları vurgulayarak sıvı-çekirdek oblate varsayımlarını sorgulamaktadır" dedi.

Araştırmacılar, Dünya'nın çekirdeğindeki yalpalama modelinin, dünyanın genel dönüşündeki ve gün uzunluğundaki tuhaflıkları yönlendirdiğini ve dünyanın değişen manyetik alanı gibi diğer fenomenleri açıklayabileceğini belirtiyor.

Hao, "Statik eğim aynı zamanda sıvı çekirdeğin şeklinde belirli bir değişikliğe yol açarak sıvı hareketinde bir değişikliğe ve jeomanyetik alanda buna karşılık gelen bir değişikliğe neden olabilir" ifadelerini kullandı.

Ancak, bu son araştırma bu tür fenomenleri açıklamanın tek yolu değil. Diğer teoriler, dünyanın manyetik alanı ile mantonun yerçekimi alanı arasındaki jeofiziksel çekişmenin iç çekirdeğin kabaca her 70 yılda bir önce geriye sonra ileriye doğru dönmesine neden olduğunu belirtiyor.

Sismolog John Vidale, "Yer bilimlerinde iç çekirdeğin hareketi kadar çözülememiş çok fazla şey olduğundan emin değilim. Tam olarak ne olduğunu anlamaya çalışmak uzun süredir devam eden bir savaş" diye konuştu.

Hao, araştırmaya ilişkin, "Dünya'nın çekirdeğinin periyodik salınımını ve diferansiyel rotasyonunu daha derinlemesine araştırmayı, farklı ve bir arada bulunması zor olabilecek bu kavramsal teorilere açıklık getirmeyi amaçlıyoruz" dedi.