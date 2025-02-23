Dünyanın en büyük "biyohibrit" robot eli geliştirildi

Yayınlanma: 23.02.2025 - 20:29

Güncelleme: 23.02.2025 - 20:29

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, Japonya'nın Tokyo ve Waseda Üniversitelerinden araştırmacılar, insan vücudundan alınan birden fazla ince kas dokusunu büyük tek bir kas işlevi görecek şekilde birleştirerek rulo haline getirdi.

Çalışma kapsamında araştırmacılar, laboratuvar ortamında üretilen kültürlenmiş rulo şeklindeki kas dokularını kullanarak hareket eden ve küçük nesneleri kavrama gibi bazı karmaşık parmak hareketlerini gerçekleştirebilen "biyohibrit" robot eli geliştirdi.

TÜRÜNÜN EN BÜYÜK ÖRNEĞİ OLDU

Araştırmacılar, türünün "en büyük" örneği olduğunu ifade ettikleri, ön kol dahil 18 santimetre uzunluğundaki robot elin birden fazla eklem kullanarak ayrı ayrı hareket edebilen 5 parmağa sahip olduğunu kaydetti.

Robotun dokularındaki kasılma kuvvetinin de insan vücudunda gözlemlendiği gibi zamanla azaldığını ve 10 dakikalık bir eylemin ardından yorgunluk belirtileri gösterdiğini aktaran araştırmacılar, robot elin performansının yaklaşık bir saatlik dinlendirilme sonrasında ise eski haline döndüğünü belirtti.

Araştırmacılar, geliştirilen bu teknolojinin insan benzeri robot ya da hassas protez el üretiminin önünü açabileceği değerlendirmesinde bulundu.