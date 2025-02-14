Chery ve DeepSeek'ten ortaklık anlaşması: İnsansı robotlar satışa sunulacak!

Yayınlanma: 14.02.2025 - 17:39

Güncelleme: 14.02.2025 - 17:39

Chery, yenilikçi otomobilleriyle olduğu kadar geleceğin teknolojilerine yaptığı yatırımlarla da öne çıkmaya devam ediyor. Bu kapsamda şirket, robotik teknolojide geldiği son noktaya işaret eden Chery Aimoga için yeni bir adım daha attı. Dünyanın önde gelen insansı robot şirketlerinden Figure’ın kurucusu ve CEO’su Brett Adcock’un OpenAI ile olan işbirliği anlaşmasının sona erdiğini açıklamasıyla tüm gözler, 2025 yılının başlarında yükselen yapay zekâ devi DeepSeek’in çığır açan düşük maliyetli eğitim teknolojisine çevrildi. Yenilikçi çözüm dalgasını başlatan bu stratejik değişim, akıllı işletmelerin endüstriyel stratejilerini, ortaklık maliyet verimliliğini ve teknolojik geliştirme yollarını optimize etmedeki proaktif yaklaşımını ve hızlı uyum yeteneğini gözler önüne seriyor.

YENİ BİR KİLOMETRE TAŞI!

Chery Aimoga robotik Ar-Ge ekibi, bu eğilimi fark ederek hızla DeepSeek ile teknik bir ortaklık için el sıkıştı. Söz konusu işbirliği, Aimoga robotlarının ses etkileşim becerilerini geliştirmek için DeepSeek'in gelişmiş yapay zekâ modellerinden yararlanmayı amaçlıyor. Bu girişim, Chery'nin akıllı yenilikçi çözümlerde bir diğer önemli kilometre taşını temsil ediyor ve Lion Intelligent Cockpit Large Model'in başarısını esas alıyor.

YAPAY ZEKÂ ETKİLEŞİM EKOSİSTEMİ

Chery Aimoga robotik ekibi eğitim maliyetleri sadece 5,57 milyon dolar olan DeepSeek'in temel avantajını kullanmak için hemen kolları sıvadı. NVIDIA H800 yongalarıyla desteklenen DeepSeek, MIT açık kaynak protokolü altında model ağırlıkları ve eğitim günlüklerinde tam şeffaflık sunuyor.

Chery Aimoga robotları, DeepSeek'in V2, V3 ve R1 açık kaynaklı modellerini robot bulut platformlarına zaten entegre etti. Bu modeller, Chery 4S mağaza pazarlama robotları için etkileşim sistemlerini besliyor. Chery robot donanımının gerçek yaşam testlerinin önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor. Chery Aimoga Ar-Ge ekibi, DeepSeek ve daha geniş alanlardaki diğer önde gelen akıllı işletmelerle işbirliğini daha da derinleştirme konusundaki heyecanlarını dile getirdi. Amaçları, robotik uygulamaların sınırlarını sürekli olarak zorlamak ve yenilikçi çözümler için yeni olanakların kilidini açmak.

CHERY'NİN YAPAY ZEKÂ DNA'SI

Şirket, yapay zekâ alanına adım attığı 2010 yılından bu yana, Baidu ve iFlytek gibi sektör liderleriyle işbirliği yaparak akıllı, stratejik iş birlikleri ile bağlantılı bir teknoloji tabanını inşa etti. 2018 yılındaki CheryLion lansmanı yapay zekâ alanına tam girişi simgeliyor. Chery, 2020 yılında insansı robotlar için özel bir Ar-Ge programı başlattı. Bu programın yansıması olarak 2023 yılında robot markası Aimogo ve kendi geliştirdiği robotlar ve robotik köpeklerin küresel lansmanı gerçekleşti. Marka, 2024 yılında 100 milyon RMB yatırımla Aimoga robotları için seri üretim planını açıkladı.

İNSANSI ROBOT SATIŞI BAŞLIYOR

Chery Aimoga robotik Ar-Ge ekibine göre Chery, bu yılın ilk yarısında denizaşırı pazarlarda insansı robotlar satmaya başlamayı planlıyor. İlk uygulama senaryosu ise otomobil satış desteğine odaklanıyor. Chery, gelecekte, insan-robot-araç iş birliğine odaklanan akıllı bir mobilite ekosistemi yaratmak üzere İnternet ve otomotiv zekasının gelişimini entegre etmeyi hedefliyor.