Meta da insansı robot geliştirmek istiyor
İnsansı robot geliştirmek için çalışmalarını yapan devasa şirketlere Meta da katıldı.
Meta yapay zeka alanı için yatarımlarını artırırken, bir yandan insansı robot yarışına dahil oluyor. Meta bu kapsamda insansı robotlar üzerinde çalışmak için yeni bir ekip kurdu. Reality Labs bölümünde geliştirilmesi planlanan bu yeni robotları ilerleyen dönemde görebiliriz.
META, İNSANSI ROBOT ÜRETMEK İSTİYOR
Bloomberg'ün bildirdiğe göre Meta, insansı robot alanına büyük bir yatırım yaptı. Hatta aktarıldığı kadarıyla oluşturulan yeni ekibe liderlik etmesi için Amazon, Sonos ve Microsoft'ta çalışmış ve Xbox'ın da kurucu mühendislerinden olan Marc Whitten getirilmiş.
Meta mevcut olarak süreçlerinde yer alması için Unitree Robotics ve Figure AI ile görüşmeler yapıyor. Meta, insansı robot üreten rakipleri ise Boston Dynamics'in yanında Tesla ve Samsung gibi şirketler.
Etiketler: #Facebook Meta #Meta #Meta AI
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