Dünyanın en büyük dinozor iskeletlerinden biri sergiye hazırlanıyor

28 Kasım 2022 Pazartesi, 16:25

Londra'daki Doğa Tarihi Müzesi, 9 metre yüksekliğindeki Waterhouse galerisine zar zor sığdırabileceği devasa bir dinazor iskeletini sergilemeye hazırlanıyor.

Güney Amerika'da bulunan Patagonya bölgesinde yaşamış olan Patagotitan Mayorum, 57 tonluk ağırlığı, 37 metre uzunluğu ve 5 metre yüksekliği ile dünyanın en büyük dinazorlarından birisi olarak kabul ediliyor.

"BÜYÜKLÜĞÜ OLAĞANÜSTÜ"

Doğa Tarihi Müzesi, Dippy lakabını verdikleri devasa Diplodocus iskeletiyle meşhur olmuştu ancak Dippy, planlanan galeride sergilenecek bu Titanazor'un yanında cüce gibi kalacak.

Müzenin dinozor uzmanı profesör Paul Barrett dinazor hakkında, "Bu yaratığın büyüklüğü olağanüstü. Fil gibi günümüzün dev hayvanları bu dinazorun yanında cüce gibi kalıyor" ifadelerini kullandı.

İSKELETİ RASTGELE BULUNDU

Patagotitan Mayorum'un kalıntıları, 2010 yılında Patagonya'da bir çiftlik sahibinin topraktan çıkan devasa bir uyluk kemiğine rastlamasıyla ortaya çıktı.



Arjantinli fosil uzmanları, topraktan en az altı hayvana ait 200'den fazla iskelet parçası çıkardı.



Patagonya Trelew'deki Museo Paleontológico Egidio Feruglio tarafından bu kemiklerin dökümleri yapıldı ve Mart ayında Londra'da sergilenecek olan iskelet oluşturdu.

FOSİL HAZİNESİ

Serginin baş küratörü Sinead Marron, bulunan fosiller için "Ortaya çıkarılan kemiklerin sayısı bir hazine değerinde. Bu fosiller sayesinde, artık bu tür hakkında diğer türlere kıyasla çok daha fazla bilgimiz var" ifadelerini kullandı.



Patagotitan Mayorum, yaklaşık 101 milyon yıl önce erken Kretase döneminde, dinozorların Dünya'daki hükümdarlıklarının sonuna yakın bir zamanda yaşadı.



Bu tür, şu anda bilim dünyası tarafından bilinen en büyük titanozor türlerinden biri.



Patagotitan Mayorum'un yapısı, devasa omurgası, ağaçlardan yiyecek toplamak için kullandığı geniş ve uzun boynu ve vücut orantısını dengeleyen kuyruğuyla bir asma köprüyü andırıyor.

Titanazorlar hakkında konuşan Barrett, "Bitkileri ve yaprakları yalayıp yutarak geniş midelerinde fermente eden ve yan ürün olarak büyük miktarlarda metan üreten otçullardı. O kadar çok metan gazı üretiyorlardı ki, bazı bilim insanları bu gibi otçul dinazorların, gezegeni etkisi altına alan sera ısınmasına büyük bir katkıda bulunduklarını iddia ediyor" dedi.

Konuşmasına devam eden Marron bu türün, her ne kadar dokuz filden daha ağır olsa da, ilk doğduğunda bir insan bebeğinden daha küçük olduğunu söyledi.

Sözlerine devam eden Marron, "Serginin bir parçası olarak futbol topundan küçük, 15 cm çapında bir fosilleşmiş dinazor yumurtası da sergiliyoruz. Bu tür, 15 cm çapındaki yumurtadan 37 metre uzunluğundaki devasa haline büyüyor" dedi.

TİTANAZORUN GİZEMİ

Patagotitan Mayorum'un etrafında hala pek çok gizem yatıyor. Konu hakkında konuşan Barret, "Her ne kadar her yerde büyük dinazor kalıntıları buluyor olsak da, Patagonya'da bulduğumuz fosiller tam anlamıyla devasa. Bunun sebebi nedir hala bilmiyoruz. Ya o bölgenin ekolojisiyle ilgili özel bir şey var ya da şanssızlığımız yüzünden başka bölgelerde bu kadar devasa Titanazorlar bulamadık" ifadelerini kullandı.

Konu hakkında kendi yorumlarını katan Marron, "Altı hayvanın aynı yerde ölmüş olması tuhaf. Neredeyse tamamen büyüyen bu Titanazorlar neden aynı yerde öldü? Ölüm sebepleri ne olabilir? Net bir cevabımız yok ancak bu gizem, bu harika hayvanların hikayesine boyut kazandırıyor" dedi.