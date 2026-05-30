Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünyanın en değerli yapay zeka şirketi ünvanı OpenAI'dan Anthropic'e geçti

Dünyanın en değerli yapay zeka şirketi ünvanı OpenAI'dan Anthropic'e geçti

30.05.2026 22:34:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Dünyanın en değerli yapay zeka şirketi ünvanı OpenAI'dan Anthropic'e geçti

Yapay zeka şirketleri arasındaki rekabette en üstte yer alan OpenAI, rakiplerinden hep önde yer alıyordu. Ancak Anthropic, aldığı yatırımla en değerli yapay zeka odaklı şirket oldu.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Yapay zeka şirketleri arasındaki rekabet ısınırken, Anthropic yeni 65 milyar dolarlık bir yatırım aldı. Claude'un geliştiricisi Anthropic, daha önce Pentagon'la yaşadığı anlaşmazlık ile gündeme gelmiş ve binlerce yeni kullanıcı kazanmıştı.

Hatırlatmak gerekirse yaşanan anlaşmazlığın sebebi, Anthropic'in kitlesel iç gözetim ve tamamen otonom silahlar için geliştirdiği ileri düzey yapay zeka modellerine ilişkin güvenlik kısıtlamalarından feragat etmeyi reddetmesinden kaynaklanıyordu. Buna karşılık olarak ABD hükümeti Anthropic'i kara listeye aldı ve yasal mücadele başlattı.

Öte yandan şirket aldığı 65 milyar dolarlık yatırımla değerini 965 milyar dolara güncellemiş oldu.

Yıllık gelir projeksiyonuna bakıldığında ise şirket yedi hafta içinde yüzde 50 artış görerek 47 milyar doların üzerine çıkmayı başardı. 

OpenAI, geçen aylarda 852 milyar dolar değerlenme üzerinden 122 milyar dolarlık yatırım aldığını açıklamıştı.  

İlgili Konular: #Yapay zeka #OpenAI #yapay zeka şirketleri #Anthropic

İlgili Haberler

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu Tiangong Uzay İstasyonu'ndaki taykonot ekibi, 7 ay süren görevi tamamlayarak Dünya'ya ulaştı.
Blue Origin roketinin patlaması NASA'nın Ay üssü planlarını zora sokar mı?
Blue Origin roketinin patlaması NASA'nın Ay üssü planlarını zora sokar mı? Dünyanın en zengin iş insanları arasında olan Jeff Bezos'un Blue Origin şirketine ait New Glenn isimli roket, NASA'nın Ay üssü projesini tanıtmasının hemen ardından rutin bir test sırasında infilak etti.
Geliştirilen DNA testi, milyonlarca meme kanseri hastasını kemoterapiden kurtarabilir
Geliştirilen DNA testi, milyonlarca meme kanseri hastasını kemoterapiden kurtarabilir İngiltere merkezli University College London (UCL) öncülüğünde yürütülen bir çalışma kapsamında geliştirilen yeni bir DNA testinin, kemoterapiden fayda görmeyecek meme kanseri hastalarını önceden tespit ederek milyonlarca kişinin gereksiz kemoterapi tedavisi almasını önleyebileceği belirtildi.