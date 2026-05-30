Dünyanın en değerli yapay zeka şirketi ünvanı OpenAI'dan Anthropic'e geçti

Yapay zeka şirketleri arasındaki rekabet ısınırken, Anthropic yeni 65 milyar dolarlık bir yatırım aldı. Claude'un geliştiricisi Anthropic, daha önce Pentagon'la yaşadığı anlaşmazlık ile gündeme gelmiş ve binlerce yeni kullanıcı kazanmıştı.

Hatırlatmak gerekirse yaşanan anlaşmazlığın sebebi, Anthropic'in kitlesel iç gözetim ve tamamen otonom silahlar için geliştirdiği ileri düzey yapay zeka modellerine ilişkin güvenlik kısıtlamalarından feragat etmeyi reddetmesinden kaynaklanıyordu. Buna karşılık olarak ABD hükümeti Anthropic'i kara listeye aldı ve yasal mücadele başlattı.

Öte yandan şirket aldığı 65 milyar dolarlık yatırımla değerini 965 milyar dolara güncellemiş oldu.

Yıllık gelir projeksiyonuna bakıldığında ise şirket yedi hafta içinde yüzde 50 artış görerek 47 milyar doların üzerine çıkmayı başardı.

OpenAI, geçen aylarda 852 milyar dolar değerlenme üzerinden 122 milyar dolarlık yatırım aldığını açıklamıştı.