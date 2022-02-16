Dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili, Çin'in kuzeyinde bulundu

Çinli araştırmacılar, ülkenin kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosilini keşfetti.

Xinhua
16 Şubat 2022 Çarşamba, 15:06
Dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosili, Çin'in kuzeyinde bulundu
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Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaletindeki Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Nanjing Jeoloji ve Paleontoloji Enstitüsü'nde araştırmacı olan Wang Xin dünyanın en eski çiçek tomurcuğu fosilini keşfetti. Wang Xin'e göre, söz konusu fosilde bir sap, yapraklı bir dal, bir çiçek soğanı ve yaklaşık 3 milimetrekare büyüklüğünde küçük bir çiçek tomurcuğu bulunuyor.

Wang, çiçek tomurcuğunun 4 milimetreden kısa, insan tırnağından çok daha küçük olduğunu ifade etti.

Fosil, İç Moğolistan'ın Ningcheng ilçesinde bulundu. Bilim insanları, fosilleşmiş çiçek tomurcuğunun yaklaşık 160 milyon yıl önce, Jura jeolojik dönemine ait olduğunu belirtti.

Araştırmayı yürüten Wang, "Fosilde sadece tomurcuk ve meyve kalmış olsa da, bitki çiçek açmış olmalı. Yani yaklaşık 160 milyon yıl önce, Jura dönemine ait olan bu minik çiçek tomurcuğu, dinozorların ayaklarının altında çiçek açmış olabilir" dedi.

Keşif, çevrimiçi olarak Geological Society London Special Publications dergisinde yayınlandı.


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