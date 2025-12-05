MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yarışmacılar ikinci finalist olmak için kıyasıya rekabet etti. 3 yarışmacının finalde yer almak için ter döktüğü gecede kimin finale çıktığı araştırılıyor. Peki, 5 Aralık'ta MasterChef'te ikinci finalist kim oldu? MasterChef'te kim elendi? MasterChef'te adını finale yazdıran yarışmacı...

MASTERCHEF'TE FİNALE KİM KALDI?

Özkan, Sezer, Çağatay ve Hakan MasterChef Türkiye'de önlüklerini de alarak son dörde kalan yarışmacılar oldu.

MASTERCHEF'TE İLK FİNALİST KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'de ilk finalist Özkan oldu.

İ K İ NC İ F İ NAL İ ST K İ M OLDU?

MasterChef'te ikinci finalist gecenin sonunda belli olacak.