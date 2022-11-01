Dünyanın en hızlı işlemcisi artık iPhone’larda değil

01 Kasım 2022 Salı, 00:05

Akıllı telefon dünyasındaki rekabet tüm hızıyla devam ediyor. Qualcomm, MediaTek, Apple, Samsung ve Huawei gibi şirketler, en son teknolojiyle en iyi işlemcileri üretmek için uğraşıyor. Uzun süredir Apple, A serisi işlemcilerle zirveyi elinde tutuyordu. Söz konusu durum kısa bir süre önce değişti. iPhone’lar artık en hızlı telefonlar değil.

MEDIATEK DIMENSITY 9200 APPLE'IN A16 İŞLEMCİSİNİ GEÇTİ

Shiftdelete.net'in haberine göre bir süredir Dimensity serisi işlemcilerle başarı elde eden MediaTek, yeni bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Dimensity 9200 olarak olarak adlandırılması beklenen bu işlemci, şimdiden bazı test platformlarında karşımıza çıkmaya başladı.

Amiral gemisi telefonlarda kullanılması beklenen 9200, GF Benchmark’ta rekor seviyede bir puan alarak Apple’ın A16 Bionic’ini GPU testlerinde geride bıraktı.

Sızıntılar Dimensity 9200’ün GPU için yapılan bir Benchmark’ta 328 fps almayı başardığını gösteriyor. İşlemci, Manhattan 3.1 isimli bir diğer testte ise 228 fps aldı. iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerine güç veren A16 Bionic ise aynı testlerde sırasıyla 280 ve 200 fps elde etti.

Söz konusu rakamlar şu an 'sadece sızıntı' olsa da yine de Apple'ı geçmiş görünüyor.

Ayrıca bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta da sentetik testlerin her zaman en doğru sonucu vermemesi. Mobil işlemcilerin gücünden en iyi şekilde faydalanılması için yazılımın ve donanımın optimizasyonunun iyi yapılması gerekiyor. Apple, her ikisinde de dışa bağımlı olmadığı için bu noktada daha başarılı sonuçlar alabiliyor. Android tarafta ise işler biraz farklı ilerliyor.

Dimensity 9200 mobil işlemcisi hakkında ise çok fazla bilgiye sahip değiliz. Sızıntılar, 3.05GHz’e varan maksimum saat hızına ve 2.85GHz taban frekansına sahip olabileceğine işaret ediyor. Öte yandan, verimlilik tabanlı çekirdeklerinin 2.0GHz’de çalıştığı bilgisi da bir süredir internette yayılıyor. Yine de resmi bilgiler için tanıtımı beklememiz gerekiyor.