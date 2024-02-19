Dünyanın en küçük insansı robotu geliştirildi

En akıllı, en büyük ya da farklı özelliklerde robotlar üretiliyor. Özellikle sağlık alanında devrim yaratması beklenen robotlara bir yenisi daha eklendi; dünyanın en küçük insansı robotu geliştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.02.2024 - 16:26
Dünyanın en küçük insansı robotu geliştirildi
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Dünyanın en küçük insansı robotu geliştirildi. Hong Kong'daki gençler tarafından geliştirilen robot, Guinness Dünya Rekorları'na da girmeyi başardı. Hong Kong Piskoposluk Bölgesi Erkek Okulu’nda (DBS) okuyan Aaron Ho Yat Fung, Isaac Zachary To, Justin Wang Tou Duong ve Ngo Hei Leung tarafından tasarlanan robot, rekor için istenen özelliklerin tamamını sağlamayı başardı. 

UYGULAMA İLE KOLAYCA KONTROL EDİLEBİLİYOR

Buna göre robotun bu minik yapısına ek olarak yürüyebilmesi ve uzuvlarını döndürebilmesi gerekiyordu. Yani hareket kabiliyetinin olması da bekleniyordu. Robot bu şartları karşılayabildi. 

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Öte yandan bu minik robotta 3 boyutlu baskı ile çıktı alınmış parçalar kullanıldı. 

Geliştirici ekip, geliştirdikleri robotun, futbol oynayabildiğini, dans edebildiğini hatta kung-fu bile yapabildiğini söylüyor.

Aktarıldığı kadarıyla bu robot 7,4 voltluk lityum iyon pilden güç alıyor ve bir uygulama kullanılarak uzaktan kontrol edilebiliyor.


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