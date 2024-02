CERN'deki zorlu koşullara uyum sağlayacak 'robot köpek'

Robotun dört ayaklı manevra becerisi, diğer robotların erişemediği sıkışık ve dağınık deney alanlarını gözetlemesine yardımcı oluyor.

İsviçre’nin Cenevre şehrindeki Büyük Hadron Çarpıştırıcısı’nın yer altındaki karanlık bölgeleri herkese göre değil. Dünyanın en güçlü parçacık hızlandırıcısı, proton ve diğer atom altı parçacıkları neredeyse ışık hızında çarpıştırıyor ve bunun sonucunda insanlara zararlı olabilecek seviyelerde radyasyon yayılabiliyor. Tesis genelindeki kompakt, karışık alanlar ve düz olmayan yüzeyler, yere sağlam basmayı bir gereklilik haline getiriyor.

Populer Science Türkçe'nin aktardığı ayrıntılara göre Avrupa Nükleer Araştırma Organizasyonunda (CERN) çalışan bilim insanları ise sorunu çözmek için köpeklerden ilham alan, dört ayaklı robotlara yöneliyorlar. Bu hafta CERN, kısa süre önce geliştirdiği CERNquadbot robotunu sergiledi. Bu hafta kısa süre önce geliştirdiği CERNquadbot robotunu sergileyen CERN, robotun tesisin en büyük deney alanı olan Kuzey Alan’daki ilk radyasyon ölçümünü başarıyla tamamladığını aktarıyor. CERN önümüzdeki süreçte “Robodog”unu diğer deney mahzenlerinden geçirerek, bu alanları analiz edip tehlikeleri tespit etmeyi planlıyor.

LHC’nin deney mağaralarının tehlikeli ve bazen de sıkışık bölgeleri, hem insan işçiler hem de geçmişteki robot tasarımları için tehlike oluşturuyor. Geçici radyasyon seviyeleri ve alevler ya da olası su sızıntıları gibi diğer çevresel tehlikeler, bazı bölgeleri insanlar için erişilemez kılabiliyor. CERN’in geçmişteki diğer robotları güçlü robotik kollarıyla belli bir mesafeden ağır cisimleri taşımada maharetli olsa da, düz olmayan zeminlerden geçerken zorlanıyorlardı. Çoğunlukla tekerlekli ve paletli olan bu robotlar için merdiven çıkmak da zordu.

Robots at the #LHC



A new type of robot called CERNquadbot has successfully completed its first radiation protection test inside CERN’s largest experiment area.



CERNquadbot also known as ‘Robodog’ will be able to enter new dimensions of the caverns, unlike the previous wheeled,… pic.twitter.com/DQoCW2TzBy