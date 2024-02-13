İnsanların yerini insansı robotlar aldığında bu şekilde olabilir
İnsansı robotların insan çalışanların yerini alacak olması sürekli gündeme gelirken, Norveçli bir şirket otonom robotların nasıl çalışacağını gösterdi.
Norveç merkezli bir robot üreticisi olan 1X, paylaştığı yeni videoda insansı robotların geleceğine ışık tutuyor. Eve isimli robot üzerinde çalışan şirket insansı robotlar geliştirmek üzere çalışmalarını sürdürüyor. Gelişmiş bir yapay zeka sistemi kullanan şirket, Eve adını verdiği robotların otonom olarak çalıştıkları videoyu paylaştı.
İNSANSI ROBOTLARIN GELECEĞİ
Şirketin paylaştığı videoda insansı robotlar gerçekten de ilginç duruyor. Paylaşılan videoda uzaktan kontrol, bilgisayar grafikleri / CGI, montaj için kesme çalışması, video hızlandırması ya da senaryolu bir plan yok. Tüm robotlar sinir ağları ile kontrol ediliyor notunun yer alması ise dikkate değer.
Ürünleri kontrol etme, paketleme ve kasalara yerleştirme gibi görevleri yaparken gösterilen insansı robotlar, gerektiklerinde eğilerek kendilerini şarja takabiliyor. Videonun ilerleyen dakikalarında ise bir odada yerlerdeki oyuncakları topluyor ve kutuya dolduruyor.
1X, ChatGPT'nin geliştirici şirketi olarak da bilinen OpenAI'den geçen yıl ilk etapta 25 milyon dolarlık daha sonra da 100 milyon dolarlık yatırım almıştı.
Tesla, Figure ve Sanctuary adlı şirketlerin insansı robotlarının aksine daha sevimli ve tehlikesiz görünüyorlar.
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