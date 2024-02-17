Robot kol uzaydaki ilk ameliyatını gerçekleştirdi

Yayınlanma: 17.02.2024 - 17:53

Güncelleme: 17.02.2024 - 17:53

Yaklaşık 1 kilogramlık bir cyborg cerrah, mikro yerçekimi ortamında uzaktan gerçekleştirilecek tıbbi prosedürlere hazırlanmak için elastik dokuya benzeyen lastik bantları keserek uzayda ilk simüle edilmiş prosedürünü gerçekleştirdi.

Chip'in CNN’den aktardığına göre spaceMIRA (Minyatürleştirilmiş İn-vivo Robotik Asistan), Dünya’daki bir insan cerrahın, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) simüle edilmiş insan dokusunu kesmek için robotun kollarını kontrol ettiği bir gösteri gerçekleştirdi. Küçük robotik kol, test için 30 Ocak’ta SpaceX Falcon 9 roketiyle uzay istasyonuna fırlatılmıştı.

AZ BİR GECİKME İLE AMELİYAT YAPILDI

Dünya’daki altı cerrah, alçak yörüngede yaklaşık 400 kilometre yükseklikte Dünya yörüngesinde dönen UUİ’deki robot kolunu uzaktan çalıştırdı. Robotik cerrah, elindeki görevleri yerine getirdi ancak CNN'in haberine göre, bir zorluk varlığını korumaya devam ediyor: Komutun Dünya’dan gönderilmesi ile uzaydaki robot tarafından alınması arasındaki iletişimde yaşanan 0,85 saniyelik gecikme.

SpaceMIRA'yı test eden cerrahlardan biri olan Michael Jobst, CNN ile yaptığı görüşmede “Canlı bir hastada kanama varsa, o kanamayı hemen durdurmak benim işim. Ancak kan kaybını görmekle bu konuda bir şeyler yapmak arasında 800 ila 850 milisaniyelik bir gecikme olması aslında, ‘Tamam, bir Mississippi, iki demeye ve sonra devam edip sorunu çözmeye benziyor” dedi ve devam etti: “Bir ameliyat sırasında beş saniye sonsuzluk kadar uzun bir süre olabilir ve yarım saniye veya saniyenin küçük bir kısmı bile önemli olacaktır. Dolayısıyla bu büyük bir zorluk.”

Son testler, robot cerrahın Dünya’daki bir rehberin yardımı olmadan ameliyatları kendi başına gerçekleştirmesini amaçlayan çözümler geliştirmeye yönelik ilk adımların bir parçası olarak dikkat çekiyor. Yeni tıp şirketi Virtual Incision tarafından geliştirilen MIRA, ilk ameliyatını Ağustos 2021’de gerçekleştirdi ve bir hastada tek bir kesi keserek sağ hemikolektomi prosedürüne yardımcı oldu. Robot cerrah, makas gibi aletleri tutabilen, eti tutmasına ve kesmesine yardımcı olan iki kontrol edilebilir kola sahip.

NASA daha uzak noktalara uzun süreli uzay uçuşları yapmayı düşünürken, uzay ajansı astronotlardan birinin tıbbi bir prosedüre ihtiyacı olması durumunda ne olacağını düşünüyor. Bu tür durumlarda küçük bir cyborg kol, uzayda hayat kurtarıcı olabilir.