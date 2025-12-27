Dünyanın en küçük programlanabilir robotu geliştirildi

Bilim dünyasında çığır açan bir gelişmeye imza atan mühendisler, “hisseden, karar veren ve hareket edebilen” dünyanın en küçük programlanabilir robotunu üretti. Pennsylvania ve Michigan Üniversitelerinden araştırmacıların geliştirdiği mikrorobot, bir kum tanesinden daha küçük boyutlarıyla robotik teknolojide yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Yaklaşık 300 mikrometre genişliğindeki robot, önceki benzer tasarımlardan yaklaşık 10 bin kat daha küçük olmasına rağmen, kendi başına algılama, veri işleme ve hareket etme yeteneklerine sahip. Araştırmacılar, bu mikroskobik yapının içine işlemci, bellek ve sensörler yerleştirerek, onu tam donanımlı bir bilgisayar platformuna dönüştürdü.

Enerjisini üzerindeki minik güneş panellerinden alan robot, sıvı bir ortamda diğer mikrorobotlarla eş zamanlı hareket edebiliyor. Ortamın sıcaklığını algılayabilen cihaz, topladığı verileri ise bal arılarının iletişim yöntemini andıran özel bir “dans” hareketiyle dış dünyaya aktarabiliyor.

Araştırma ekibi, bu ölçekte bir robotu hareket ettirmenin fiziksel zorluklarına dikkat çekerek, su içindeki yüksek direnç sorununu hareketli parçalar yerine elektrik alanları kullanarak aştıklarını belirtti. Yaklaşık beş yıllık bir çalışmanın ürünü olan bu teknolojinin, henüz başlangıç aşamasında olduğu ifade edildi.

Mühendisler, bellek ve işlem kapasitesinin artırılmasıyla mikrorobotların gelecekte çok daha karmaşık görevler üstlenebileceğini, özellikle tıp alanında damarlar içinde dolaşarak hastalıkların erken teşhisinde ve hücresel düzeyde tedavilerde kullanılabileceğini öngörüyor.



