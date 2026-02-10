BDDK kredi borcu yapılandırma ayrıntılarını açıkladı: 3 aylık başvuru süresi başlıyor!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), bireysel kredi ve kredi kartı borçları için yapılandırma imkânı tanıyan bir karar aldı. Buna göre, üç ay içinde başvuru yapılması halinde kredi borçları 48 ay vadeyle yeniden yapılandırılabilecek. BDDK, düzenlemeden yararlanabilecek kişi sayısına ilişkin detaylı verileri de kamuoyuyla paylaştı.

KREDİ KARTI LİMİTLERİNİN BÜYÜK BÖLÜMÜ KULLANILMIYOR

BDDK verilerine göre, 2025 yılı sonu itibarıyla sektörde toplam bireysel kredi kartı limiti yaklaşık 13 trilyon 300 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Bu tutarın yüzde 21’ine karşılık gelen 2 trilyon 800 milyar TL’lik kısmı kullanılırken, toplam limitin yüzde 79’u ise kullanılmıyor.

Aynı dönemde Türkiye genelinde 40 milyon 700 bin tekil kredi kartı kullanıcısı bulunuyor. Bu kullanıcıların 30 milyon 600 bini, yani yüzde 75’i, 400 bin TL’nin altında kredi kartı limitine sahip.

YÜKSEK LİMİTLİ KULLANICILAR AZINLIKTA

BDDK’nın paylaştığı bilgilere göre, 750 bin TL’nin altında kredi kartı limitine sahip kullanıcıların toplam kart sahipleri içindeki oranı yaklaşık yüzde 90 düzeyinde. Buna karşılık, 750 bin TL’nin üzerinde limite sahip kullanıcılar toplam kredi kartı limitinin yüzde 48’ini elinde bulunduruyor. Bu grubun kredi kartı doluluk oranı ise yaklaşık yüzde 20 seviyesinde bulunuyor.

TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI SAYISI 142 MİLYONU AŞTI

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, 2025 yılı sonu itibarıyla Türkiye’deki toplam kredi kartı sayısı 142 milyon 133 bin 933 olarak kaydedildi.

YASAL TAKİPTEKİ BORÇLU SAYISI ARTTI

2025 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 284 bin kişi bireysel kredi borcunu, 1 milyon 625 bin kişi ise kredi kartı borcunu ödeyemedi. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin “Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı” verilerine göre, bireysel kredi veya kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe giren kişi sayısı, bir önceki yıla kıyasla yüzde 14 artarak 2 milyon 114 bine yükseldi.

TASFIYE EDİLECEK BORÇ TUTARI 288 MİLYAR TL’Yİ AŞTI

Risk Merkezi verilerine göre, Aralık 2025 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da kapsayan bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar, bir önceki yıla göre yüzde 100’ün üzerinde artarak 288 milyar 800 milyon TL’ye ulaştı.

Aynı dönemde, bireysel kredi kartı borcu nedeniyle yasal takibe uğrayan kişi sayısı 178 bin 131 olurken, bireysel kredi borcu nedeniyle yasal takibe intikal eden kişi sayısı ise 156 bin 716 olarak kayıtlara geçti.