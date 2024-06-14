Dünyanın en saygın bilim insanı Prof. Yaşargil’e büyük onur

Yayınlanma: 14.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.06.2024 - 04:00

Beyin ve sinir cerrahisinde “dünyanın en iyisi” olarak kabul edilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, İstanbul’da adına yapılan kongre ile onurlandırıldı. “1. Yaşargil Mikroşirürji Akademi Kongresi”ne, 99 yaşındaki Yaşargil de katıldı. Etkinlikte konuşmacı olan Prof. Dr. Cengiz Kuday, Yaşargil’in ve kongrenin önemini Cumhuriyet’e anlattı. Gazi Yaşargil’in “Dünyaca kabul edilmiş, gelmiş geçmiş en büyük beyin ve sinir cerrahı” olduğunu belirten Kuday, şu ifadeleri kullandı: “Müzik alanında Mozart ya da Beethoven ne ise, bu alanda da Gazi Yaşargil odur. Dünyada elli tıp mensubu arasında yalnızca iki tane doğu kökenli doktor var. Biri İbni Sina diğeri Yaşargil. Bu kongre tarihi bir olay. 56 ülkeden 450 doktor ki bu doktorların hepsi Yaşargil’in öğrencisi, tüm masraflarını kendileri karşılayarak İstanbul’a geldiler. Yaşargil’e dünya çapında duyulan saygının göstergesi.”