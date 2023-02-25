Dünyanın ilk 3B yazıcıyla üretilen roketin fırlatılma tarihi

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 07:47

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 07:47

Üç boyutlu baskı teknolojileri her geçen gün daha da gelişiyor ve farklı alanlarda kullanılmaya başlıyor. Şimdi ise ABD’den gelen bilgiler, ilk kez 3B yazıcıyla bir roket üretildiğini ve uzaya gönderileceğini ortaya koyuyor.

Kaliforniya merkezli Relativity Space, bu çığır açıcı roketin arkasındaki şirket. Dev havacılık şirketi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla dünyanın ilk 3B yazıcıyla üretilen roketi için lisans aldığını duyurdu. Roketin uzaya fırlatılacağı tarih de belli oldu.

8 MART'TA UZAYA GÖNDERİLECEK

ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) lisans almayı başaran şirket, ‘Terran 1’ ismi verilen roketin uzaya gitmeye hazır olduğunu duyurdu. Havacılıkta bir ilke imza atan roketin, 8 Mart Çarşamba günü Florida’da bulunan Cape Carnaval Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan fırlatılacağı bildirildi. Tabii ki fırlatmanın tarihinin hava durumuna göre değişebileceğini de belirtmek gerek.

Webtekno'da yer alan haberde, şirketin kurucularından Tim Ellis'in yaptığı açıklamalar da yer alıyor: “Bu noktaya gelmek gerçekten de çılgın bir yolculuktu ve kesinlikle hayal ettiğimden çok daha zordu. Bu tarihi lansman için ekibimizin ve benim çok farklı duygular içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Relativity Space için geleceğin oldukça parlak.” ifadelerini kullandı.

You’ve asked, “Wen Launch?” and to that, we say...??



Catch us live at Launch Complex 16 in Cape Canaveral, FL on March 8, 2023 to watch the world’s first 3B printed rocket fly. ?? #GLHFhttps://t.co/NEhQlvB4Dj pic.twitter.com/4ju05i2Fhg — Relativity Space (@relativityspace) February 22, 2023

Relativity Space, fırlatmadan önce son bir test daha yapmayı planlıyordu; ancak bundan vazgeçildi. Bir şirket sözcüsü de SpaceNews’e verdiği bir demeçte, aşınma ve yıpranma riskini değerlendirdikten sonra bir şeyler ters giderse görevi iptal etmek zorunda kalacakları için direkt olarak yörüngesel fırlatma yapmaya karar verdiklerini aktardı. Sözcü, uçuş için rokete güvendiklerini de ekledi.

SEKTÖR İÇİN DEVRİM OLABİLİR

“İyi şanslar, İyi Eğlenceler” olarak adlandırılan görev, bu hafif roketi yörüngeye ulaşmasını sağlayarak test etmeyi amaçlıyor. 2 katmanlı Terran 1; 33,5 metre yüksekliğinde, 2,8 metre genişliğinde ve 9.280 kg ağırlığında. Roketin ilk uçuşunda herhangi bir yük taşımayacağını da ekleyelim.

Şirket ayrıca, “bu tarz bir amaç için geliştirilen en büyük 3B baskılı nesne” olarak tanımladığı roketin, yüzde 85’inin 3 boyutlu baskı olduğunu belirtirken ilk kademesinde dokuz Aeon motoru, ikincisinde ise bir Aeon Vac motorunun olduğunu ekliyor. Terran 1, itici güç için ise sıvı oksijen ve sıvılaştırılmış doğal gaz kullanıyor. Relativity Space, roketin yüzde 95’ini 3B baskılı yapmak için de çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Roket üreticileri daha önce bu tarz bir yaklaşımlar denemişti ancak bu ölçekte bir şey hiç görülmemişti. Tabii ki oldukça deneysel olan bu roketin, daha önce hiç böyle bir şey yaşanmadığı için başarılı olacağı garanti değil. G kuvvetine ve türbülansa dayanıp dayanmayacağını hep beraber göreceğiz. Başarılı olursa sektörde çığır açıcı bir gelişmenin yaşanacağını da söylemek gerek.

Relativity Space, sektörde önemli bir yer edinmeye çoktan başladı. Şirket, Terran 1 ile bir uydu göndermek için NASA’yla anlaşma imzalamıştı. Ayrıca, tamamen 3 boyutlu baskı yoluyla üretilen, yeniden kullanılabilir ‘Terran R’ isimli bir roket üzerinde de çalışıyordu. Şimdiden 1,2 milyar dolarlık sözleşmelere sahip olan bu roketin, ileride Mars’a yük taşıyabileceği bile söyleniyor.