Dünyanın ilk 3B yazıcıyla üretilen roketin fırlatılma tarihi

Üç boyutlu baskı teknolojileri her geçen gün daha da gelişiyor ve farklı alanlarda kullanılmaya başlıyor. Şimdi ise ABD’den gelen bilgiler, ilk kez 3B yazıcıyla bir roket üretildiğini ve uzaya gönderileceğini ortaya koyuyor.

Kaliforniya merkezli Relativity Space, bu çığır açıcı roketin arkasındaki şirket. Dev havacılık şirketi, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamayla dünyanın ilk 3B yazıcıyla üretilen roketi için lisans aldığını duyurdu. Roketin uzaya fırlatılacağı tarih de belli oldu.

ABD Federal Havacılık İdaresi’nden (FAA) lisans almayı başaran şirket, ‘Terran 1’ ismi verilen roketin uzaya gitmeye hazır olduğunu duyurdu. Havacılıkta bir ilke imza atan roketin, 8 Mart Çarşamba günü Florida’da bulunan Cape Carnaval Uzay Kuvvetleri İstasyonu’ndan fırlatılacağı bildirildi. Tabii ki fırlatmanın tarihinin hava durumuna göre değişebileceğini de belirtmek gerek.

Webtekno'da yer alan haberde, şirketin kurucularından Tim Ellis'in yaptığı açıklamalar da yer alıyor: “Bu noktaya gelmek gerçekten de çılgın bir yolculuktu ve kesinlikle hayal ettiğimden çok daha zordu. Bu tarihi lansman için ekibimizin ve benim çok farklı duygular içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Relativity Space için geleceğin oldukça parlak.” ifadelerini kullandı.

