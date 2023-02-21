Hindistan'ın 3. Ay misyonu uzayda işlevsellik testini başarıyla tamamladı
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), testi uyduların gerçekleştirilmesinde önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirdi.
Hindistan'ın üçüncü Ay misyonu Chandrayaan-3'ün uzay ortamındaki uydu alt sistemlerinin işlevselliğini ve bunların beklenen elektromanyetik seviyelerle uyumluluğunu sağlayan önemli bir testi başarıyla tamamladığını söyledi.
Hindistan Uzay Araştırma Örgütü (ISRO), testi uyduların gerçekleştirilmesinde önemli bir kilometre taşı olarak nitelendirdi. ISRO'ya göre Chandrayaan-3 iniş aracı, 31 Ocak-2 Şubat tarihleri arasında Bengaluru'da yer alan U R Rao Uydu Merkezi'nde Elektro-Manyetik Girişim/Elektro-Manyetik Uyumluluk (EMI-EMC) olarak bilinen testten başarıyla geçti.
NASA ÖNCEKİ ARACIN ENKAZINI BULMUŞTU
Hindistan, Haziran ayında Chandrayaan-3'ü fırlatmayı planlıyor. 2021'de Hindistan'ın uzay departmanından sorumlu federal Devlet Bakanı Jitendra Singh, Chandrayaan-3'ün gerçekleştirilmesine yönelik ilerlemenin Kovid-19 salgını nedeniyle engellendiğini söyledi.
Chandrayaan-2, 22 Temmuz 2019'da ISRO tarafından Andra Pradeş'deki Sriharikota'dan fırlatıldı. Ancak 7 Eylül 2019'da planlanan Ay'a yumuşak iniş girişiminden kısa bir süre önce iniş aracıyla bağlantı kaybedildi. Daha sonra ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ayın yörüngesindeki uydusunun Hindistan'ın düşen Ay misyonu aracı Chandrayaan-2'nin enkazını bulduğunu söyledi.
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