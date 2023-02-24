Rusya, Soyuz MS-23 uzay aracını yörüngeye fırlattı
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos, Soyuz MS-23 uzay aracının planlanan yörüngeye başarıyla fırlatıldığını duyurdu.
MS-23 uzay aracını taşıyan bir Soyuz-2.1a roketi, Moskova saatiyle 03.24'te Kazakistan'daki Baykonur fırlatma sahasından havalandı.
Roscosmos'un resmi internet sitesinde, uzay aracının insansız modda uçtuğu ve iki gün içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) kenetleneceği kaydedildi.
ARALIK AYINDA KÜÇÜK SORUNLARA NEDEN OLMUŞTU
MS-23 uzay aracı tıbbi araştırma, uzay istasyonu temizliği, hava kalitesi izleme ve bilimsel deney ekipmanları ile yiyecek ve diğer malzemelerden oluşan 430 kilogramlık kargoyu ISS'ye ulaştıracak.
MS-23'ün Eylül 2022'de MS-22 ile ISS'ye gönderilen üç astronotu Dünya'ya geri getirmesi bekleniyor. MS-22 uzay aracına Aralık ayında küçük bir göktaşı çarptı ve uzay aracının dış radyatöründe soruna neden oldu.
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