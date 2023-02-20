Rus MS-21 uzay aracının enkazı Pasifik'e düştü

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos yaptığı açıklamada, Progress MS-21 kargo uzay aracına ait enkaz parçalarının Pasifik Okyanusu'nun seyre elverişsiz kısmına düştüğünü belirtti.

Xinhua
Yayınlanma: 20 Şubat 2023 - 09:00
Rus MS-21 uzay aracının enkazı Pasifik'e düştü
Abone Ol google-news

Uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldıktan sonra Pazar günü atmosfere girdi. Roscosmos, aracın yanmayan parçalarının Pasifik Okyanusu'nun seyre elverişli olmayan kısmına düştüğünü bildirdi.

Uzay aracında 11 Şubat'ta soğutucu sızıntısı yaşanmış ancak sızıntı, ISS'de çalışan astronotların güvenliği için tehdit oluşturmamıştı.

Ekim 2022'de fırlatılan Progress MS-21 kargo uzay aracı, ISS'ye 2,5 tondan fazla malzeme götürdü.¦


Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos Roscosmos Progress MS-21 kargo uzay aracı

İlgili Haberler

NASA'nın uzay aracı, Mars'ta kurumuş göl izlerine rastladı

NASA'nın uzay aracı, Mars'ta kurumuş göl izlerine rastladı
ABD'li uzay şirketi depremin uydu görüntülerini yayımladı

ABD'li uzay şirketi depremin uydu görüntülerini yayımladı
Uzaylı arayışındaki yapay zeka 8

Uzaylı arayışındaki yapay zeka 8 "ilginç sinyal" buldu

En Çok Okunan Haberler