Rus MS-21 uzay aracının enkazı Pasifik'e düştü
Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos yaptığı açıklamada, Progress MS-21 kargo uzay aracına ait enkaz parçalarının Pasifik Okyanusu'nun seyre elverişsiz kısmına düştüğünü belirtti.
Uzay aracı, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrıldıktan sonra Pazar günü atmosfere girdi. Roscosmos, aracın yanmayan parçalarının Pasifik Okyanusu'nun seyre elverişli olmayan kısmına düştüğünü bildirdi.
Uzay aracında 11 Şubat'ta soğutucu sızıntısı yaşanmış ancak sızıntı, ISS'de çalışan astronotların güvenliği için tehdit oluşturmamıştı.
Ekim 2022'de fırlatılan Progress MS-21 kargo uzay aracı, ISS'ye 2,5 tondan fazla malzeme götürdü.¦
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