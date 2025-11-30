Cumhuriyet Gazetesi Logo
Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kamerasına sahip telefonu tanıtıldı

30.11.2025 22:12:00
Fossibot, dahili el feneri ve kızılötesi gece görüş kamerasıyla donatılmış sağlam telefonunu tanıttı. Fossibot F113, dünyanın ilk süper uzun mesafe kızılötesi gece görüş kameralı akıllı telefonu.

Fossibot F113 akıllı telefon, karanlıkta 50 metreye kadar görüş sağlayan 64 MP kızılötesi kamerasıyla öne çıkıyor. Fossibot, Dimensity 7050 işlemci, 12 GB RAM, 120 Hz ekran ve 20.000 mAh bataryayla geliyor.

Fossibot F113 neler sunuyor?

Donanımhaber'de yer alan ayrıntılarda Fossibot F113 modelinin MediaTek’in Dimensity 7050 işlemcisi, 12 GB RAM (24 GB sanal bellek) ve 256GB depolama (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabiliyor) ile geldiği aktarılıyor. 6.78 inç ekran, 120 Hz, 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 1:1500 kontrast oranı ve 480 cd/m² maksimum parlaklık sağlıyor. Arkada bulunan çok renkli LED ışık, bildirimler ve aramalarda kullanıcıyı bilgilendirirken, 110 dB'lik hoparlör, aramalar ve müzik çalma sırasında ses çıkışı sağlıyor.

Fossibot F113 akıllı telefon, IP68 su geçirmezlik, IP69K toz geçirmezlik ve MIL-STD-810H düşmeye dayanıklılık sertifikalarına sahip. Yan tarafa takılan taşıma kayışı, kullanıcının üst kenara monte edilmiş 160 lümen LED ışığıkullanırken telefonu bir el feneri gibi taşımalarına olanak tanıyor. Fossibot'a göre, LED ışık 20.000 mAh pil sayesinde maksimum 38 saat çalışma süresine sahip.

Telefon, 32 MP ön kamera, 50 MP arka kamera ve 5 MP arka makro kameranın yanı sıra, yayılan kızılötesi ışığı 50 metreye kadar uzaktan görebilme özelliği sayesinde karanlıkta bile insanların ve hayvanların fotoğraflarını çekebilen 64 MP gece görüş kamerasıyla donatılmış. Arkadaki 3 watt'lık kızılötesi ışık, kızılötesi kaynaklar olmadan da ortamı aydınlatabiliyor.

Fossibot F113 akıllı telefon, 460 dolar fiyat etiketiyle satışa çıktı.

