Dünyanın ilk yapay zeka adasına izin verildi: İşte kurulacağı ülke!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 13:54

Güncelleme: 05.10.2023 - 13:54

Belçikalı elektrik iletim, sistemi operatörü Elia şirketi, dünyanın ilk ve tek yapay zeka adası olan Prenses Elisabeth Adası'nın inşasına devam etmek için izin aldığını duyurdu. Ada, Belçika'nın karadaki elektrik sistemini yeni rüzgar çiftlikleri ve İngiltere ile Danimarka'dan gelen ilave ara bağlantılarla birbirine bağlayacak önemli bir enerji merkezi olarak tasarlandı.

Proje, 2023 yılında alınan bir ruhsat ile başladı ve Belçika Federal Enerji Bakanı Tinne Van der Straeten tarafından destekleniyor. Yeni enerji adası, sürdürülebilir uygun fiyatlı enerji sunarak ülkenin aileleri ve şirketleri için önemli bir kaynak olacak ve Kuzey Denizi'ni yeşil bir enerji tesisine dönüştürecek.

Elia, adanın beton temellerini Kuzey Denizi Limanı'ndaki Vlissingen'de inşa ediyor. İşbirliği, Belçikalı deniz inşaat firmaları DEME ve Jan De Nul tarafından yürütülüyor.

Proje aynı zamanda deniz ve kara yaban hayatını korumayı amaçlayan doğayı içine alan bir tasarımı da içeriyor. Bu tasarım, adanın çevresindeki biyolojik çeşitliliği artırmayı hedefliyor.

Belçika Başbakan Yardımcısı ve Adalet ve Kuzey Denizi Bakanı Vincent Van Quickenborne, Prenses Elisabeth Adası'nın ülkenin önde gelen enerji merkezi olarak geliştirilmesine katkı sağlayacağını ve ilk rüzgar türbinlerinin 2028 yılında devreye gireceğini açıkladı.

Proje, aynı zamanda dünya genelinde koruma altındaki deniz alanlarına rüzgar türbinleri kurma açısından bir ilki temsil edecek.

Bu nedenle, proje yönetimini doğanın korunmasına verdiği önem nedeniyle övgüyle karşılandı. Mart 2024'ten Ağustos 2026'ya kadar sürecek olan projenin tamamlanması yaklaşık iki yıl sürecek.