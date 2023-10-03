Apple, üretken yapay zekaya ekstra yatırım yapacak

Yayınlanma: 03.10.2023 - 00:00

Güncelleme: 03.10.2023 - 00:00

Apple CEO'su Tim Cook, iPhone 15'in piyasaya sürülmesinin ardından çıktığı yeni Avrupa seyahatinde BBC News'e verdiği demeçte, şirketin üretken yapay zeka araştırmalarını artırmayı hedeflediği için Birleşik Krallık'tan yapay zeka personeli almayı planladığını söyledi. İlginçtir ki bu, çoğu büyük teknoloji şirketinin fazlalıkları ortadan kaldırmak için işten çıkarmalar yaptığı bir dönemde gerçekleşiyor. Örneğin Epic Games, işgücünün yüzde 15'ini azalttığını henüz duyurdu.

ÜRETKEN YAPAY ZEKA ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Chip'te yer alan habere göre Apple yapay zeka kelimesinden çok fazla bahsetmese de AI şirketin birçok ürününün arkasında yer alıyor; kameralarında, Siri'de, düşme ve çarpışma tespitinde... Tim Cook, "kelimenin tam anlamıyla ürünlerimizin her yerinde yapay zeka var ve elbette, üretken yapay zekayı da araştırıyoruz, bu yüzden devam eden çok şeyimiz var" diyor.

Bu röportaj, Tim Cook'un Cupertino'nun yıllardır üretken yapay zeka üzerinde çalıştığını söylemesinden bir ay sonra yapıldı. Cook, üretken yapay zeka da dahil olmak üzere çok çeşitli yapay zeka teknolojileri üzerinde yıllardır araştırma yaptıklarını ve insanların yaşamlarını zenginleştirmeye yardımcı olmak için bu teknolojilere yatırım yapmaya, yenilik yapmaya ve ürünlerini sorumlu bir şekilde geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Apple sonunda kendi GPT'sini piyasaya sürebilecek veya yapay zekayı Final Cut Pro veya Xcode ile ürünlerine entegre edebilecek olsa da, yapay zeka hakkında konuşurken makine öğrenimi ve nöral motorlar gibi başka terimler kullanıyor.