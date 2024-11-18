Dünyanın ilk yapay zeka tarafından üretilen oyunu

Yayınlanma: 18.11.2024 - 17:32

Güncelleme: 18.11.2024 - 17:32

Yapay zekanın ürettiği dünyanın ilk video oyunu OASIS, çevrimici olarak herkes tarafından oynanabiliyor. Oyun basit grafiklere ve oynanışa sahip olmasının yanı sıra Minecraft kopyası gibi duruyor. Yapay zekanın ürettiği ürünlerin değeri halen tartışılırken, Decart tarafından geliştirilen oyun, Minecraft'ın yapay zeka versiyonu olarak anılmaya başlandı.

OASIS, milyonlarca oyun saati ile eğitilmiş, türünün ilk örneği olarak anılıyor. Aktarıldığına göre oyunda oyuncuların attığı her adım etraflarındaki ortamı gerçek zamanlı olarak şekillendiriyor.

Oyuncular, oyuna başlamak için birkaç farklı lokasyondan birini seçebiliyor ve hatta kendileri bir görsel yükleyerek içinde dolaşabilecekleri bir dünya yaratabiliyorlar. Sunucuda oynayabilecekleri alan açılana kadar bekleyen oyuncular oyunu 15 dakika oynayacaklarını gösteren sağ tarafta bir sayaçla karşılaşılor.

Oynayan kişiler oyuna girdikten sonra özgürce dolaşıp dünyayı keşfedebiliyorlar. YouTube, yayıncılar ve sosyal medyada yer alan çeşitli videolar, dünyanın etraflarında nasıl geliştiğini gösteriyor. Ancak oyun oldukça yavaş ve etrafın yüklenmesi hemen olmuyor. Yine de oyun dikkat çekmeyi başardı.

Decart, oyun hakkında şunları aktardı:

"Oasis, kullanıcının klavye ve fare girdilerini alıyor ve gerçek zamanlı oyun deneyimi yaratıyor, fiziği, oyun kurallarını ve grafikleri kendi içinde simüle ediyor.