Steam Deck'in beyaz renk seçeneği tanıtıldı

Yayınlanma: 12.11.2024 - 18:57

Güncelleme: 12.11.2024 - 18:57

Steam Deck Valve'nin el oyun konsolu olarak 2022 yılında tanıtılmıştı. Tamamen siyah şekilde tasarlanan bu oyun konsolu için yeni beyaz renk seçeneği geldi. Valve'nin 18 Kasım'da sınırlı sayıda stok ile ilk olarak ABD'de satışa sunacağı oyun konsolu, 679 dolarlık fiyat etiketine sahip olacak.

Oyun konsolunun standart modeli Türkiye'de resmi olarak satılmıyor ancak bazı güvenilir satıcılar yurt dışından temin edilmesini sağlıyor.

Yeni renk seçeneğine sahip Steam Deck, ABD dışında Avustralya ve bazı Asya ülkelerinde satışa çıkacak.

Yeni Steam Deck, donanım açısından siyah konsol ile tamamen aynı özelliklere sahip. Ana gövdesi beyaz olan Steam Deck'in tuşları ve kontrol tuşları gri üzerine beyaz şeklinde tasarlanmış.

Hatırlatmak gerekirse standart siyah modelin şu anda 1 TB OLED versiyonu 649 dolara satılıyor. Yeni renk seçeneği içinse 30 dolar ek ödeme yapılması gerekiyor.