S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Rusya'da yasaklanabilir

Yayınlanma: 17.11.2024 - 08:38

Güncelleme: 17.11.2024 - 08:38

Ukrayna yapımı S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, 20 Kasım'da yayınlanacak. Oyunseverlerin büyük bir heyecanla beklediği oyun, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı sırada geliştirilme aşamasındaydı ve savaş çıkmasıydı 2022 yılında yayınlanacaktı. Ancak şartların sürekli değişmesi oyunun çıkışının 2024 yılına kadar ertelenmesine neden oldu. Öte yandan oyun Rusya'da hükümet tarafından yasaklancak gibi duruyor. Rusya'da oyunu oynayanlar ise cezalandırılabilir.

S.T.A.L.K.E.R. 2: HEART OF CHORNOBYL RUSYA'DA YASAKLANABİLİR

Daha önce Rusya'da onlarca oyun yasaklandı bunlar arasında Dead Rising 2, Dead Rising 3 ve Dead Rising: Chop Till You Drop gibi oyunlar vardı, bunların yanı sıra Call of Duty: Modern Warfare 2 ve yine aynı serisinin önceki oyunu yasaklanmıştı. Yani Rusya ve Ukrayna savaşından sonra S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl'in Rusya'da yasaklanması şaşırtıcı olmaz.

GSC Game World tarafından geliştirilen oyunun çıkış tarihi yaklaştıkça, özellikle oyun forumlarında ve oyun yayıncılığı yapan platformlarda oyunun direkt hükümet tarafından yasaklanacağı gündeme geldi.

Rus yetkilileri tarafından yapılan resmi bir açıklama bulunmuyor ancak oyunun inceleneceği, eğer değerlendirme şartlarına uymuyorsa en sert kararların uygulanarak yasaklanacağı tahmin ediliyor.