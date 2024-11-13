League of Legends yapımcısından yeni oyun: Herkesten önce oynama fırsatını kaçırmayın!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 11:25

Güncelleme: 13.11.2024 - 11:41

Dünyaca ünlü League of Legends (LoL) yapımcısı Riot Games, yeni dövüş oyunu 2XKO ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. 2025 yılında yayınlanması beklenen oyun, LoL oyuncularına tanıdık yüzlerden biri olan Jinx’i dövüş sahnesinde yeniden sunuyor. Oynaması ücretsiz olacak oyun, Riot Games ve Radiant Entertainment işbirliğiyle geliştiriliyor ve büyük bir merakla bekleniyor.

JİNX İLE YEPYENİ BİR DÖVÜŞ DENEYİMİ

2XKO, LoL evreninin ikonik karakterlerinden Jinx’i dövüş stiliyle tanıtmak için hazırlanıyor. Jinx, Arcane serisiyle popülerliğini artırmıştı ve şimdi, dövüş oyunu dünyasında da kendini gösteriyor. Bu oyunda, Jinx’in dövüş tarzını keşfederek rakiplerinizi alt etme şansı yakalayacaksınız. Riot Games, bu yeni oyunla, LoL oyuncularına alıştıkları karakterleri farklı bir perspektiften sunmayı hedefliyor.

BETA TESTİ BAŞLIYOR!

Riot Games, 2XKO’nun kapalı beta testi için kayıtların başladığını duyurdu. Oyunseverler, oyunun resmi web sitesinden başvuru yaparak beta sürecine katılabilir ve oyun hakkında geri bildirimde bulunabilir. Alpha testine katılan oyuncuların yeniden kayıt yaptırmalarına gerek olmadığı da açıklandı.

2025’TE PC VE KONSOLLAR İÇİN ÇIKACAK

2XKO, 2025 yılı itibarıyla hem PC hem de konsollar için piyasaya sürülecek. Riot Games, dövüş oyunları pazarında iddialı bir adım atmaya hazırlanırken, oyun, diğer dövüş oyunlarına kıyasla daha geniş bir karakter yelpazesi ve stratejik dövüş mekanikleri sunmayı vaat ediyor.

Yeni oyun hakkında daha fazla bilgi almak ve beta testine katılmak için Riot Games'in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Bu, dövüş oyunları severler için kaçırılmayacak bir fırsat!