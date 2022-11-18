Dünya'ya çarpan 4,6 milyar yıllık göktaşı gizemi çözüyor

18 Kasım 2022 Cuma, 20:04

Şubat 2021'de son derece nadir bir karbon temelli göktaşı İngiltere’nin Güney Batı bölgesinde yer Gloucestershire kontluğuna düşmüştü. İngiltere’nin semalarını aydınlatan ve Winchcombe olarak adlandırılan göktaşı hemen düştüğü yerden kontrollü bir şekilde alınmış ve incelemelere başlanmıştı.

Ek olarak Winchcombe göktaşı, adını 28 Şubat 2021'de göktaşının düştüğü ve hızla ele geçirildiği Winchcombe köyünden alıyor. Tespit edilmesi ve incelemelerine başlanmasından bir yıl sonra Doğal Tarih Müzesi ve Glasgow Üniversitesi'nden uzmanlar, 4,6 milyar yıllık göktaşının dünya dışı su içerdiğini tespit etti. Bu buluş Dünya’daki suyun izinin sistemimizin dış kısımlarındaki asteroitlere kadar izlenebileceğini gösteriyor. Çalışmanın sonuçları ise Science Advances'te yayınlandı.

YÜZDE 11 ORANINDA DÜNYA DIŞI SU İÇERİYOR

DonanımHaber'de yayınlanan haberdeki çalışmada açıklamalarına yer verilen Ashley King, "Winchcombe'un hızlı bir şekilde tespit edilmesi ve korunması, onu analiz için mevcut en bozulmamış göktaşlarından biri haline getiriyor ve bilim insanlarına 4,6 milyar yıl önceki Güneş Sistemi’nin orijinal bileşimine dair cezbedici bir bakış sunuyor" dedi.

Winchcombe göktaşı, yüzde iki karbon içeren nadir bir CM karbonlu kondirit sınıfı bir göktaşı. Kondritler ait oldukları ana maddeden erime veya farklılaşmaya bağlı olarak değişime uğramamış taşcıl göktaşlarıdır.

Göktaşı üzerinde çalışan ekip ayrıntılı görüntüleme ve kimyasal analizler gerçekleştirdi ve Winchcombe'un yaklaşık yüzde 11 oranında dünya dışı su içerdiğini buldu. Ekip sudaki hidrojen izotoplarının oranını ölçtüğünde, bunun Dünya'daki suyun bileşimine çok benzediğini de gördü. Göktaşı parçaları ayrıca yaşamın kökeni için gerekli olan dünya dışı amino asitleri de içeriyordu.

Yapılan araştırmalar sonucunda karbonlu asteroitlerin, okyanusları ve Dünya'daki yaşamı başlatmak için gereken malzemeleri sağlamada önemli bir rol oynadığı vurgulanıyor. Ekip ayrıca Winchcombe göktaşının Jüpiter yakınlarındaki asteroidin bir parçası olduğunu keşfetti.

Glasgow Üniversitesi'nde Planetary Geoscience öğretim görevlisi ve makalenin yazarı Luke Daly, "Bilim camiasının sorduğu en büyük sorulardan biri, buraya nasıl geldiğimizdir. Winchcombe göktaşı üzerindeki bu analiz, Dünya'nın nasıl bu kadar çok yaşamın kaynağı olan suya sahip olduğuna dair fikir veriyor" dedi. Son olarak araştırmacılar göktaşı üzerindeki çalışmalarına devam edecek.