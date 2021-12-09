Dünya'ya yaklaşan göktaşını Güney Koreli bilim insanları karşılayacak

09 Aralık 2021 Perşembe, 00:00

6 Aralık'ta Seul'da düzenlenen Kore Uzay Forumu'nda yapılan açıklamada, 2029'da Dünya'ya çok yaklaşması beklenen Apophis'i incelemek için göktaşına bir uzay aracı gönderileceği duyuruldu.

Kore Astronomi ve Uzay Bilimleri Enstitüsü'nden Young-Jun Choi, uzay aracının 2027'de fırlatılacağını ve aracın gök cisminden örnek toplayıp Dünya'ya göndereceğini ifade etti.

"Asteoritten gerçek zamanlı veriler elde edeceğiz" diyen bilim insanı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yerçekimi göktaşı üzerinde en büyük etkiyi bıraktığı anda, örneğin depremler veya toprak kaymaları meydana gelebilir."

Choi, bu denli büyük bir asteroidi Dünya'ya bu kadar yakınken inceleme fırsatının nadiren ortaya çıktığını vurguladı. Gökbilimci bu tür bir yakın geçişin ancak 20 bin yılda bir meydana geldiğini tahmin ettiklerini de belirtti.

Apophis, yakınlığı ve boyutu nedeniyle "potansiyel tehlike" diye sınıflandırılıyor. Zira göktaşı Ocak 2029'da Dünya'nın sadece 32 bin kilometre uzağında olacak.

NASA'nın bu yılki ölçümleri göktaşının bu yüzyıl içinde Dünya'ya çarpma ihtimalini ortadan kaldırıyor.

Ancak karşılaştırmak gerekirse Ay ve Dünya arasındaki mesafe yaklaşık 384 bin kilometre. Yine de bilim insanlarına göre göktaşının gezegene Ay'dan bile yakın olması ürkütücü olduğu kadar avantajlı.

NASA, söz konusu yakın geçişi, "Artık yalnızca bilimsel bir merak konusu olan ve gezegenimiz için acil bir tehlike arz etmeyen bir kalıntıyı yakından görmek, gökbilimciler için eşi benzeri görülmemiş bir fırsat" diye niteliyor.

Bu göktaşının incelenmesi Dünya'ya çarpma tehlikesi olan diğer asteroitlerin engellenebilmesi için önemli bilgiler sağlayabilir.

Zira Apophis, Dünya'nın bu kadar yakınından geçme potansiyeline sahip tek göktaşı değil. Güneş Sistemi'nde bu potansiyeli taşıyan yaklaşık 2 bin nesne bulunuyor.

Apophis bu göktaşlarının ortalama özelliklerini taşıyorsa, bilim insanları onu detaylı araştırarak gezegenin ne tür tehlikelerle karşı karşıya olduğunu daha net anlayabilir.

Kaynak: Independent Türkçe