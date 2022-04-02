Dünya'yı bekleyen yeni tehdit: 'Süper hızlı elektron yağmurları' keşfedildi
UCLA'da çalışma yürüten bilim insanları, Dünya'ya yağan yeni bir süper hızlı elektron yağmuru keşfettiklerini açıkladı. Buna göre elektronlar, Van Allen radyasyon kuşağı adı verilen ve Dünya’nın kuzey ve güney kutupları arasında yer alan bölgede hareket ediyor.
Kaliforniya Üniversitesi'nde (UCLA) çalışma yürüten bilim insanları, Dünya’ya yağan yeni bir süper hızlı elektron yağmuru keşfetti. Keşfedilen elektron yağmurunun uzay araçları, uydular ve astronotlar için önemli bir tehdit olduğu belirtiliyor.
ShiftDelete'in haberine göre; UCLA’nın ELFIN uyduları ve NASA’nın THEMIS uzay aracından alınan veriler, geçen günlerde incelendi. Araştırmacılar, ELFIN uydularını kullanarak Dünya yörüngesinde beklenmedik elektron çökelmesi gözlemlediklerini açıkladı.
PLANLANAN UZAY KEŞİFLERİNİ ETKİLEYEBİLİR
ELFIN misyonunun bir parçası olan mini uydulardan alınan bulgular, Nature Communications dergisinde yayımlandı.
Bilim insanları, elektron yağmuru keşfedildikten sonra THEMIS uzay aracından gelen verilere baktı. Elektronların etkilerini inceleyen bilim insanları, elektron çökeltmesinin arkasında Whistler Dalgalarının olduğunu belirledi.
HESABA KATILMAYAN RİSKLER DOĞABİLİR
Elektronlar, Van Allen radyasyon kuşağı adı verilen ve Dünya’nın kuzey ve güney kutupları arasında yer alan bölgede hareket ediyor. Bu kuşaklar, Dünya’ya yakın uzay ortamında gerçekleşen olayların önemli bir parçası olarak nitelendiriliyor. Bununla birlikte, radyasyon kuşakları içerisinde Whistler Dalgaları üretildiğinde elektronlar daha enerjik hale geliyor ve hızlanıyor.
Bilim insanları, Whistler Dalgalarının Dünya’nın atmosferik kimyası üzerinde büyük bir etkisi olabileceğini belirtiyor. Bir uzay aracı veya uydu, düşük Dünya bölgesinden geçerken gerçekleşirse daha önce hesaba katılmayan risklerin oluşabileceği söyleniyor.
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