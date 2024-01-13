Dyson'a kötü haber... 6 Milyar TL tutarındaki tazminat davasını kaybetti

Yayınlanma: 13.01.2024 - 10:04

Güncelleme: 13.01.2024 - 10:14

Avrupa Adalet Divanı, elektrikli süpürgeleriyle ünlü İngiliz teknoloji şirketi Dyson'un Avrupa Birliği (AB) enerji etiketleme kuralları nedeniyle uğradığı zarar için talep ettiği 176 milyon Euro'luk tazminatı reddetti.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan AB'nin en yüksek hukuki mercii konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Dyson firmasının AB Komisyonuna karşı açtığı davayı karara bağladı.

Kararda, "Avrupa Adalet Divanı, elektrikli süpürgelerin enerji etiketi nedeniyle Dyson'ın açtığı tazminat davasını kesin olarak reddetti" ifadesi yer aldı.

Mahkeme, Komisyon'un boş bir rezervuar kullanılarak yapılan bir testi seçmesinin tazminat hakkı doğuracak kadar ciddi bir hukuk ihlali olmadığına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

AB'de 2014 yılında yürürlüğe giren yönetmelik gereği bütün elektrikli süpürgelere enerji sınıf etiketi konulması gerekiyordu. Etiket için yapılan enerji verimliliği ölçümleri elektrik süpürgelerinin torba ve filtreleri çıkarılarak yapılıyordu. Ancak torbasız elektrik süpürgelerine farklı bir ölçüm gerçekleştirilmiyordu.

Özellikle torbasız elektrik süpürgeleriyle tanınan Dyson firması bu yönetmelikle ölçümlerin tüketiciyi hatalı bilgilendirdiğini iddia etmiş ve yönetmeliğin iptal edilmesi için hukuki süreç başlatmıştı.

Firma uğradığı zarar gerekçesiyle AB Komisyonu'ndan 176 milyon Euro tazminat talep etmişti.

Davada, AB Genel Mahkemesi elektrik süpürgelerinin enerji sınıflarına ilişkin yönetmeliği iptal etmiş ancak Dyson'ın kurallar nedeniyle uğradığı iddia edilen zararların tazmin edilmesi yönündeki davasını reddetmişti.

Dyson, konuyu en üst mahkeme Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.