E-devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 74: En az kullananlar ise 64-74 yaş grubu

Yayınlanma: 08.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.12.2024 - 07:31

Teknolojinin gelişmesiyle yeni yöntemlere yönelen siber dolandırıcılar, son dönemde özellikle ileri yaştaki bireyleri hedeflerine koydu. Bu kişilere genç yaştaki yakınlarının yardım etmesi şart. Ayrıca dijital okuryazarlık konusunda da eğitime ihtiyaçları var.

Genellikle ileri yaştaki bireylerin dijital okuryazarlık seviyelerinin düşük olmasından faydalanan saldırganlar, bunun üzerinden bir güven duygusu aşılayarak kişileri yanıltıyor.

‘KENDİNE YETMEK’

Kendilerini resmi bir kurumun temsilcisi, bankacı veya teknik destek personeli olarak tanıtan saldırganlar, kişisel bilgileri ele geçirmek için sahte telefon aramaları, e-posta veya sosyal medya mesajları gibi yöntemler kullanıyor. “Oltalama” yöntemi ile ileri yaştakileri arayarak çeşitli sebeplerden para isteyen dolandırıcılar bazen de telefonlarına gönderdikleri bir kod ile tüm bilgilerini ele geçirebiliyor. Bu durumun farkında olmayan vatandaşlar ise yıllarca uğraştıkları birikimlerini bir anda kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor.

Nabzını ölçebilmek, doktordan randevu almak, market alışverişini yapabilmek, banka işlerini halledebilmek gibi günlük temel ihtiyaçlarını internetten sağlamak ileri yaştakiler için çok önemli. Bunların kullanımı “kendime yetebiliyorum” hissini de beraberinde getiriyor. Birçok ileri yaştaki kullanıcı bu durumun kendilerini iyi hissetmelerinde etkili olduğunu da ifade ediyor, hayata aktif katılım sağlayabildiklerinden bahsediyor. TÜİK verilerine göre internet kullanım oranı, 16-74 yaştaki bireylerde 2023’te yüzde 87 iken 2024’te yüzde 88.8 oldu. E-devlet hizmetlerini kullanan bireylerin oranı yüzde 73.7 oldu. Bu hizmeti yüzde 92 ile en çok 25-34 yaş kullanıyor. En düşük oran yüzde yüzde 25.6 ile 65-74 yaşta. Diğer taraftan Bitdefender’ın “2024 Tüketici Siber Güvenlik Değerlendirme Raporu”na göre her dört internet kullanıcısından biri siber saldırılara maruz kalıyor.

BİLGİYİ PAYLAŞMAYIN

Buna rağmen kullanıcıların yüzde 75.7’si siber saldırganların hedefi olduğuna inanmıyor. Kullanıcıların yüzde 24.3’ü ise kendilerini bilgisayar korsanlarının dikkatini çekmeye değer görüyor.

İleri yaştaki bireyleri internet ortamında güvende kalması için şunlara dikkat etmesi gerekiyor:

Eğer bir teklif gerçek olamayacak kadar iyiyse, genellikle gerçek değildir.

Telefonda kişisel bilgilerinizi vermeyin. Sahte olabileceği için arayan kimliğine güvenmeyin.

Birinin oturum açma bilgilerinizi çalma tehdidini azaltmak için hesaplarınızda çok faktörlü kimlik doğrulama kullanın.

Asla banka havalesi, ödeme uygulamaları, hediye kartları veya kripto para yoluyla para göndermeyin.

E-postalardaki/metinlerdeki/ sosyal medya mesajlarındaki bağlantılara tıklamayın veya ekleri açmayın.

WİFİ HALOW AVRUPA’DA TEST EDİLDİ

Türk Telekom, nesnelerin interneti (IoT) alanında “WiFi HaLow” teknolojisini Avrupa’da test etti.

Özellikleriyle IoT cihazları için ideal bir teknoloji olarak öne çıkan sistem, akıllı şehirler, giyilebilir teknolojiler, tarım ve sanayi gibi alanlarda daha geniş bir IoT ekosistemi kurmaya olanak tanıyacak. Türk Telekom Network Genel Müdür Yardımcısı Zafer Orhan, yenilikçi teknolojilerin kullanılması konusunda çalışmalar yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Orhan, “Bu teknoloji, düşük enerji tüketimi ve uzun menzil avantajlarıyla endüstriyel uygulamalardan akıllı şehir çözümlerine kadar geniş bir alanda yenilikçi çözümler sunmamızı sağlayacak” diye konuştu.

‘TULPAR TD3 V1’ İLE MASAÜSTÜ PAZARINDA

Oyunculara yönelik yüksek performanslı cihazlarıyla ön plana çıkan Monster, Tulpar TD3 V1 serisiyle ilk kez masaüstü oyun bilgisayarı pazarına girdi.

Siyah ve beyaz renk seçenekleri olan ürünlerden, “TD3 V1.6.6” 110 bin 999 TL, “TD3 V1.4.1” 85 bin 999 TL, “TD3 V1.3.1” 64 bin 799 TL fiyat seçenekleriyle satışa sunuldu. Monster Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Yılmaz, “Bizim en önemli tutkumuz global bir teknoloji markası olmak. Bütün adımlarımızı buna göre atıyoruz. Avrupa, Türkiye, Kıbrıs ve Dubai ticari operasyonlarımızın yanı sıra artık, Ar-Ge çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ABD ve Tayvan’da ilgili ekiplerimizi kurduk” dedi.

TÜRKİYE’DE DAHA ÇOK BEYAZ IŞIK SEVİLİYOR

Türkiye’de FSM, Sultanahmet Camisi, Sümela Manastırı, Rami Kışlası, eski Meclis gibi yapılarda ışıklandırma sistemi kuran Signify, yakın zamanda Fenerbahçe ve BJK stadlarının aydınlatma işini de devreye alacak.

Signify Profesyonel Kanal Türkiye & Kafkasya & Orta Asya Genel Müdürü Saner Kırık, Türkiye’de daha çok beyaz ışık sevildiğini belirterek “Oturduğumuz yerde soft, çalıştığımız yerde ise biraz daha beyaz ışık tercih etmeliyiz” dedi. Ayrıca “sıfır karbon” hareketini ışıklandırma açısından yorumlayan Kırık, şöyle devam etti: “Profesyonel pazarda LED aydınlatma kullanımıyla salınım 553 milyon ton azaltılabilir, bu da 25 milyar ağacın yılda atmosferden temizleyebildiği CO2 gazına eş bir miktar.” Kırık’ın verdiği bilgiye göre Türkiye’deki aydınlatma pazarının büyüklüğü 600 milyon dolar. Yeni yabancı yatırım gelmesi için de belirsizlikler azalmalı.

Öte yandan Engin Hepileri’nin yönettiği Türkiye’nin ilk “dinamik LED aydınlatmalı” tiyatro oyunu Müfettişler, Signify’ın sponsorluğunda sahnelenmeye başladı.

SEKTÖRDEN

TED Rönesans Koleji ortaokul öğrencilerinden oluşan TEDRteam, Roma’da yapılan Fibonacci International Robot Olympiads 2024’te “Yazılım Teknolojileri Girişimciliği” kategorisinde “alınırmı.com” ile birinci oldu.

DJI’nin Türkiye distribütörü Karfo Karacasulu, teknoloji severlere dönük üç yeni ürünü Osmo Action 5 Pro, Air 3S ve Neo’yu Türkiye pazarına sundu.

FACEBOOK, Instagram ve WhatsApp’ın sahibi Meta, yapay zekâ ve sürdürülebilirlik hedefleri kapsamında, 2030’ların başında devreye girecek sistemler için nükleer enerji geliştiricileri aradığını bildirdi.