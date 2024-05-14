Yayınlanma: 14.05.2024 - 13:50

Güncelleme: 14.05.2024 - 13:50

E-posta hesapları, kişisel ve iş hayatımızın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak zaman zaman hesapları düzenlemek, gereksiz olanları kapatmak veya güvenlik nedenleriyle kaldırmak gerekebilir. Peki, E- posta adresini outlook'tan kaldırma ve silme işlemi nasıl yapılır?

OUTLOOK HESAP SİLME NASIL YAPILIR?

Öncelikle, Outlook hesabınızı silmek için tarayıcınızı açın ve Outlook.com'a giriş yapın. Ardından, sağ üst köşede bulunan profil simgesine tıklayın. Açılan menüden "Ayarlar" veya "Hesap Ayarları" seçeneğine gidin.

Ayarlar sayfasına girdikten sonra, genellikle sol tarafta "Güvenlik" veya "Hesap Güvenliği" gibi bir sekme bulunur. Bu sekmeyi bulun ve tıklayın. Burada hesabınızın güvenliği ile ilgili çeşitli seçenekleri bulabilirsiniz.

Güvenlik ayarları sayfasında, genellikle "Hesabı kapat" veya "Hesabı sil" gibi bir seçenek bulunur. Bu seçeneği bulun ve tıklayın. Bu adım, hesabınızı kalıcı olarak kapatma sürecini başlatır.

Hesabınızı silme işlemine devam etmeden önce, kimlik doğrulama adımlarını tamamlamanız istenebilir. Bu adımlar genellikle güvenlik nedenleriyle eklenir ve hesabınızın sizin olduğunu doğrulamak için gereklidir.

Kimlik doğrulama adımlarını tamamladıktan sonra, hesabınızı silme işlemini onaylayabilirsiniz. Bu noktada, hesabınızın silinmesiyle ilgili bir uyarı alacaksınız ve bu işlem geri alınamaz. Eğer eminseniz, işlemi onaylayın.

Son olarak, hesabınızı kalıcı olarak silmek için son bir kez onay vermeniz istenebilir. Bu onayı verdikten sonra, hesabınızın silinmesi birkaç gün sürebilir. Bu süre zarfında, hesabınızı geri yüklemek için bir pencere bulunmayabilir, bu yüzden silme işlemini gerçekten istediğinizden emin olun.

E-Posta Hesabını Outlook'tan Kaldırma Nasıl Yapılır?

E-posta hesabınızı Outlook'tan kaldırmak, hesabı silmek ile aynı anlama gelmez. Hesabınızı silmek yerine, sadece Outlook'tan kaldırabilirsiniz. Bu işlem, e-posta hesabınızı sunucudan silmez, yalnızca Outlook'ta görünebilmesini engeller.

E-posta hesabınızı Outlook'tan kaldırmak için:

Outlook penceresinin sol üst köşesinde yer alan "Dosya" sekmesine tıklayın.

Dosya menüsünde "Hesap Ayarları" seçeneğine tıklayın.

Hesap Ayarları penceresinde "Hesaplar" sekmesine tıklayın.

Kaldırmak istediğiniz e-posta hesabını listede bulun ve üzerine tıklayın.

Hesap bilgilerinin altında yer alan "Hesabı Kaldır" butonuna tıklayın.

Bir açılır pencerede hesabı kaldırmak istediğinizi onaylamanız istenecektir. Onaylamak için "Evet" butonuna tıklayın.

E-posta hesabınız Outlook'tan kaldırılacaktır. Bu işlemden sonra, hesabınıza Outlook üzerinden erişemeyeceksiniz.