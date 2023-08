E ticaret için uygun fiyata kargo gönderme fırsatları

Yayınlanma: 14.08.2023 - 15:44

Güncelleme: 14.08.2023 - 15:48

IdeaSoft'un kargo anlaşmaları ve Kargonomi uygulaması, sunduğu uygun fiyatlı kargo gönderme fırsatları ile e-ticaret işletmelerine büyük bir kolaylık sağlamayı hedefliyor. Bu sayede işletmeler, kargo maliyetlerini düşürerek kar marjlarını artırabilme şansına kavuşuyor. Özellikle IdeaSoft'un işbirliği yaptığı kargo firmaları, geniş bir kapsama alanına sahip. İşletmeler, ürünlerini Türkiye'nin dört bir yanına ve hatta uluslararası düzeyde müşterilere ulaştırabiliyor.

Kargo anlaşmaları sayesinde işletmeler, müşterilere hızlı teslimat seçenekleri sunabiliyor. Hızlı ve güvenilir teslimat, müşteri memnuniyetini artırarak tekrarlayan satışları teşvik ediyor. IdeaSoft'un kargo anlaşmaları ile gönderilen paketler, online izleme sistemleri üzerinden oldukça kolay bir şekilde takip edilebilir. Bu sayede hem işletmeler hem de müşteriler, paketlerinin nerede olduğunu kolaylıkla öğrenebilir. Olumlu bir hizmet ortamı yaratan bu durum, müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkiler.

İNDİRİMLİ KARGO GÖNDERİM FIRSATI

E-ticaret işletmecileri için en önemli faktörlerden biri, müşterilere hızlı ve uygun maliyetli kargo gönderimi sunabilmek. Bu noktada, Ideasoft'un sunduğu indirimli kargo gönderimi fırsatları işletmeler için büyük bir avantaj sağlamayı hedefliyor.

Ideasoft'un işbirliği yaptığı kargo firmaları, işletmelere özel kampanya ve indirimler sunarak işletmelerin kargo maliyetlerini daha da düşürmelerine yardımcı oluyor ve rekabet avantajı elde etmelerine katkı sağlıyor.

İNDİRİMLİ KARGO GÖNDERİMİNDEN NASIL FAYDALANILIR?

Ideasoft'un indirimli kargo gönderimi fırsatlarından yararlanmak için Kargonomi uygulaması ile işletmenin ihtiyaçlarına ve gönderi hacmine uygun bir kargo firması seçmek yeterlidir. Böylece Ideasoft'un sağladığı indirimlerden faydalanmak mümkün olacak.

YURTİÇİ VE YURTDIŞI UYGUN KARGO FİYATLARI

IdeaSoft, işletmelerin bütçelerini zorlamadan yurtiçi ve yurtdışı kargo hizmetlerinden faydalanmasını sağlamak için oldukça rekabetçi fiyatlar sunuyor. Geniş kargo ağı, Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanına hızlı ve güvenli kargo teslimatı yapılmasını sağlamakta.

Bu sayede de işletmeler, müşterilerine ürünlerini kısa sürede ulaştırarak müşteri memnuniyetini artırabilir. İdeaSoft'un yurtiçi ve yurtdışı uygun kargo fiyatları ile işletmeniz için maliyetleri düşürürken, kaliteli ve güvenilir bir kargo hizmeti almak mümkün olmakta.

KARGONOMİ NEDİR?

Kargonomi, IdeaSoft tarafından müşterileri için geliştirilen hem kullanıcı dostu hem de maliyet dostu bir kargo uygulaması. İşletmelerin tek tıklamayla çeşitli kargo firmaları arasından en uygun ve hızlı hizmeti seçmesini sağlar.

Kargonomi'nin akıllı algoritması, her zaman her bölge ve her ürün ağırlığına göre en avantajlı ve en ekonomik teklifi belirler ve bu sayede yurtiçi ve yurtdışı uygun kargo fiyatları ile işletmeler için önemli bir avantaj sağlar.

KARGO FİRMALARIYLA ÖZEL ANLAŞMALAR

IdeaSoft'un sunduğu yenilikçi çözüm olan Kargonomi uygulaması, kargo firmalarıyla özel anlaşmalar yapmanın kapılarını aralıyor. Kargonomi uygulamasının sağladığı avantajlar, işletmelere zaman ve maliyet tasarrufu sağlayarak büyümelerine destek olur.

Bu uygulama, işletmelerin kargo firmalarıyla özel anlaşmalar yaparak maliyetleri düşürmelerine, verimliliklerini artırmalarına ve müşteri memnuniyetini yükseltmelerine yardımcı olur.

Dijitalleşen dünyada rekabet avantajı sağlamak isteyen işletmeler için Kargonomi, kargo yönetimini daha kolay ve etkili bir hale getirme fırsatı sunar. Kargo firmalarıyla yapılan özel anlaşmalar, işletmelere öncelikli gönderi ve teslimat seçenekleri sunar.

İşletmeler, gönderi takip numaralarını tek bir platformda yöneterek müşterilere anlık olarak gönderi durumunu iletebilmekte ve olası gecikmeleri önceden öğrenerek gerektiğinde önlem alabilmektedir.

Kargonomi uygulaması, işletmelerin kargo yönetimi süreçlerini dijitalleştirerek manuel iş yükünü azaltır. Bu da işletmelerin kaynaklarını daha etkin kullanmalarına yardımcı olur. Aynı zamanda, tüm gönderi ve teslimat bilgilerinin tek bir yerde toplanması, raporlama ve analiz yapmayı kolaylaştırır.

Daha hızlı ve güvenilir teslimatlar, işletmelerin müşteri memnuniyetini artırmasına yardımcı olmaktadır. Kargonomi uygulaması sayesinde işletmeler, müşterilere daha iyi hizmet sunarak sadık bir müşteri kitlesi oluşturabilir.