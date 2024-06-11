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Günlük Burç Yorumları: 12 Haziran Çarşamba Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 12 Haziran Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 11 Haziran 2024 - 17:30

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu: 

Özel hayatınız bugün gündemde sevgili boğalar. Özel hayatınızla alakalı sorumluluk almanız gerekecek. Para girişiniz olabilir. Kendinizi güvende hissetmek isteyeceğiniz, huzur arayışında olacağınız bir gün.. Önemli görüşmeler için uygun bir gün.


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