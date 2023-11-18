E-ticaret yerinde saydı

Yayınlanma: 18.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 18.11.2023 - 03:05

Elektronik ticarette (e-ticaret), 2022’ye kadar yükselen alışverişçi oranı 2023’ün ilk 6 ayında sabit kaldı. Ayrıca 2022 başında yüzde 77 olan alışverişçi penetrasyonu 2023’ün ilk 6 ayında yüzde 74’e geriledi. Ipsos Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Sidar Gedik, “Yeni veriler, son 2.5 yılda hanehalkı harcamalarında 3 katlık artış yaşandığını gösteriyor. Bu, alışveriş sıklığından ziyade sepet değerindeki artıştan kaynaklandı” dedi.

ÇEVRİMİÇİ DAHA PRATİK

Ipsos tarafından yapılan “E-Ticaret Paneli ile Gerçek Satın Alma Verileri” araştırmasına göre moda ve aksesuvarlar en popüler kategoriler arasında yer alırken ev dekorasyonu, beyaz eşya, kozmetik ve cilt bakım ürünleri de oldukça rağbet görüyor. Gıda kategorisinde ise hem çevrimiçi hem çevrimdışı alışveriş yapılıyor. Sadece çevrimiçi alışveriş yapmak ise en çok elektronik ürünlerde görülüyor.

Çevrimiçi ve fiziksel alışveriş kıyaslandığında, çevrimiçi alışveriş tüketicilerin çoğunluğu tarafından daha pratik, daha ekonomik, daha stressiz, daha vazgeçilmez, daha keyifli ve daha hızlı olarak tanımlanıyor. Fiziksel alışveriş ise daha güvenilir ve daha sorunsuz kabul ediliyor. Keza, çevrimiçi alışveriş motivasyonlarının başında da pratikliğe işaret eden “evden çıkılamadığı durumlarda ürünlerin kapıya gelmesi”, “7-24 sipariş verilebilir olması”ve “ürünleri taşımak zorunda kalmamak” gibi unsurlar geliyor.

Araştırmaya göre tüketicilerin yarısının sepeti belirli bir tutara tamamlama eğilimi olduğunu belirtmek önemli. Bu davranışın temelinde, kargo/taşıma ücretinin alınmamasını sağlamak yer alırken toplam tutar üzerinden indirim ya da hediye alabilmek gibi faktörler de etkili olabiliyor. Sepeti belirli bir tutara tamamlama konusunda en çok yardımcı olan ürün grupları ise gıda (özellikle atıştırmalık ürünler) ve içecekler.

ŞİKÂYETLER YÜZDE 68 ARTTI

Kasım indirimlerinin başlamasıyla birlikte e-ticaret sektörü en hareketli dönemini yaşıyor.

Kasım indirimlerinde e-ticaret sektörüyle ilgili verilerini paylaşan Şikayetvar, 2023’ün ilk 10 ayında en çok şikâyet edilen konuları derledi. Verilere göre sipariş edilen ürünün göründüğü gibi çıkmaması en çok çözüm bekleyen konu oldu. E-ticaret sektöründe şikâyetlerin zirve yaptığı ay kasım olurken şikâyetler bir önceki ay ile karşılaştırıldığında yüzde 68 oranında artış gösterdi.

Platform tarafından yapılan açıklamaya göre kasım ayı özelinde 2020’de 43 bin 85 şikâyet ulaşırken 2021’de bu sayı 32 bin 896 oldu. Geçtiğimiz yılın kasım ayında e-ticarete toplam 55 bin 389 şikâyet geldi.