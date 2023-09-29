E-ticarette 44 firmaya 78,5 milyonluk ceza!

Yayınlanma: 29.09.2023 - 11:17

Güncelleme: 29.09.2023 - 11:17

Ticaret Bakanlığı bugün e-ticaretteki sipariş iptallerinin tüketici mağduriyetlerine sebep olduğunu belirterek 44 firmaya para cezası kestiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında, “Sipariş iptalleri neticesinde tüketici mağduriyetine sebep veren firmalara yapılan denetimler neticesinde 2023 yılında 44 firmaya toplamda 78 milyon 530 bin 902 TL idari para cezası uygulandı” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, e-ticaretin son yıllarda yaygınlaştığı ancak malın fiziki kontrolünün yapılmaması nedeniyle tüketicilerin daha fazla korunması ihtiyacı olduğu belirtildi.

SİPARİŞ İPTALLERİ TÜKETİCİYİ MAĞDUR ETTİ

Açıklamada, girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi gerekçelerle ya da fiyat artışlarından yararlanarak daha fazla kâr elde etme amacı ile ödemesi yapılan siparişlerin stokta bulunmaması gibi gerekçelerle iptal edildiği, bunun da tüketiciyi mağdur ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, 2023 yılında denetlenen 61 firmadan mevzuata aykırı uygulamaları tespit edilen 44 firmaya toplam da 78 milyon 530 bin 902 TL idari para cezası uygulandı.