EA, iki yılın ardından yeni uygulamasını sunuyor

08 Ekim 2022 Cumartesi, 11:41

EA bundan tam iki yıl önce Origin için yeni bir alternatif geliştirdiğini duyurdu. Yıllar içinde bazı gelişmeler duysak da uygulama bir türlü kullanıma açılmamıştı. Yeni yapılan bir duyuru ile EA uygulaması açık beta testini tamamladı ve söylenene göre bugüne kadarki en hızlı ve basit kullanımlı bir uygulama oldu.

YENİ UYGULAMAYI MAC KULLANICILARI ŞU ANLIK KULLANMAYACAK

Yeni uygulama ile akıcı bir tasarım arayüzü vaadeden EA, kullanıcıların hesaplarını Steam, Xbox ve PlayStation gibi platformlarla bağlaması için uygulama için bazı özellikler geliştirmiş.

Platformun yakında Origin kullanıcılarını yeni uygulamalaya taşımak için davet edeceği bekleniyor. Tahmin edebileceğiniz gibi arkadaş listeniz, oyun verileriniz ve diğer her şey yeni platforma taşınabilecek. Eğer bir Windows kullanıcısı değil macOS kullanıcısıysanız bir süre daha beklemeniz gerekecek zira önümüzdeki aylarda konu hakkında daha fazla bilginin paylaşılacağı aktarıldı.