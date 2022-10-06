Epic Games'ten oyunseverlere iki yeni ücretsiz oyun
Epic Games başlattığı ücretsiz oyun verme olayını devam ettiriyor. Yeni açıklandığı kadarıyla 6 Ekim'de iki oyun veriliyor.
Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu haftaki ücretsiz oyunlar ise Rising Hell ve Slain: Back From Hell oldu. Sevilen oyun platformu özellikle bazı haftalarda çok sevilen ve oldukça popüler oyunları vermesiyle dikkat çekiyor.
Rising Hell normalde 17 TL'ye satın alınabiliyor. Oyunun açıklamasında ise şu açıklama yazıyor:
‘’Yoluna çıkan kana susamış şeytan sürüleriyle savaş ve cehennemden kaçmaya bak. Bir yandan da yeni karakterlerin ve yeteneklerin kilidini açarak, rastgele oluşturulmuş ve sürekli değişen cehennemde kaos yarat! Heavy metal müzikler ve pikselli çılgınlık eşliğinde korkutucu cehennemin derinliklerinden kaçacaksın.
Böceklerin istila ettiği Beelzebub’s Lair’la ve tuhaf yaratıklarla, baş düşmanlarla ve canlı tuzaklarla dolu başka cehennem çukurları karşına çıkacak. Zincirleme kombinasyonlar, zıplama manevraları ve yetenek geliştirme, bu adrenalin yüklü dikey platform oyununda cehennemden çıkman için çok önemli.”
Slain: Back From Hell ise normalde 21 TL'ye satılıyor. Oyunun Epic Games açıklamasında ise şu açıklama yazıyor:
''Heavy metal temalı, bulmacalı ve kanlı bir Arcade savaş deneyimi. Etkileyici görseller ve klasik oynanış stili, hayran kalacağın metal oyun müziği ile bir arada. Altı ölümcül hükümdarı alt ederek lanetlenmiş altı diyarı özgürlüğüne kavuşturmayı arzulayan, Gotik Dünya’nın kader mahkûmu Bathoryn’in kaderi senin elinde.''
Video Haberler
- Polis memurunun intiharında çarpıcı detay!
- Salda Gençlik Festivali'nde Kıraç konser verecek
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Yolcu minibüsünde klarnetli yolculuk
- Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık bronz madalya bulundu
- Mandalina hasadı başladı; talep az olunca fiyatlar düşük
- Leblebi tüketir gibi sarımsak yiyor
- Fındık kavurma tesisinde taleplere yetişemiyorlar
- Şifa deposu Gilaburu hasadı başladı
- Sokak hayvanlarına 4 Ekim'e özel ücretsiz kısırlaştırma
En Çok Okunan Haberler
-
- KKTC'ye sürpriz büyükelçi
- O meşhur toplantıda en öndeki isimdi!
- Cumhur İttifakı zorda: MHP baraj altı
- İbadete 'Erdoğan' arası
- Yargıtay'da büyük skandal
- Bir dönemin ünlü spikeriydi: Son görüntüsü çıktı
- EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücret açıklaması
- Soylu'nun eski yardımcısı AYM'de koltuğu kaptı
- Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından duyurdu
- İşte anayasa çıkışının gerçek nedeni