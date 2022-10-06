Epic Games'ten oyunseverlere iki yeni ücretsiz oyun

06 Ekim 2022 Perşembe, 21:28

Epic Games ücretsiz oyun dağıtmaya devam ediyor. Bu haftaki ücretsiz oyunlar ise Rising Hell ve Slain: Back From Hell oldu. Sevilen oyun platformu özellikle bazı haftalarda çok sevilen ve oldukça popüler oyunları vermesiyle dikkat çekiyor.

Rising Hell normalde 17 TL'ye satın alınabiliyor. Oyunun açıklamasında ise şu açıklama yazıyor:

‘’Yoluna çıkan kana susamış şeytan sürüleriyle savaş ve cehennemden kaçmaya bak. Bir yandan da yeni karakterlerin ve yeteneklerin kilidini açarak, rastgele oluşturulmuş ve sürekli değişen cehennemde kaos yarat! Heavy metal müzikler ve pikselli çılgınlık eşliğinde korkutucu cehennemin derinliklerinden kaçacaksın.

Böceklerin istila ettiği Beelzebub’s Lair’la ve tuhaf yaratıklarla, baş düşmanlarla ve canlı tuzaklarla dolu başka cehennem çukurları karşına çıkacak. Zincirleme kombinasyonlar, zıplama manevraları ve yetenek geliştirme, bu adrenalin yüklü dikey platform oyununda cehennemden çıkman için çok önemli.”

Slain: Back From Hell ise normalde 21 TL'ye satılıyor. Oyunun Epic Games açıklamasında ise şu açıklama yazıyor:

''Heavy metal temalı, bulmacalı ve kanlı bir Arcade savaş deneyimi. Etkileyici görseller ve klasik oynanış stili, hayran kalacağın metal oyun müziği ile bir arada. Altı ölümcül hükümdarı alt ederek lanetlenmiş altı diyarı özgürlüğüne kavuşturmayı arzulayan, Gotik Dünya’nın kader mahkûmu Bathoryn’in kaderi senin elinde.''