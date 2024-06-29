Ebeveynler, çocuklarının çevrimiçi dünyanın tehlikelerini değil, keyfini yaşadığından emin olmalı

Yayınlanma: 29.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.06.2024 - 04:00

Günümüzde birçok ebeveyn sosyal medyada çocuklarının fotoğraflarını bolca paylaşıyor. İnsanlar çocuklarıyla güzel anılarını paylaşma niyetinde olsa meselenin bir de karanlık yüzü var. Öyle ki araştırmalar 2030 yılına kadar kimlik dolandırıcılığı vakalarının üçte ikisinin, ebeveynlerin çocuklarına ait verileri sanal dünyada paylaşmalarından kaynaklanacağını öngörüyor.

Çocukların dijital araçlarla geçirdiği zaman da her geçen gün artıyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerinin en çok dijital dünyada oyun oynamakla, lise öğrencilerinin de video izlemek ve sosyal medyada saatlerini geçirmesi çocukların ders başarısını olumsuz etkiliyor, aile ilişkilerini dahi zedeliyor. Dijital dünya kontrollü kullanılmadığında çocuklar için tehlikeli de olabiliyor.

Dijital güvenlik şirketi ESET çocukların dijital dünyada karşılaşabileceği riskleri şöyle listeledi:

ZARARLI YAZILIMLAR: Virüs, truva atı, solucan gibi zararlı yazılımlar, en yaygın online risklerdir. Çocuklar, genellikle onlar için hazırlanmış sahte oyun sitelerinde bu yazılımlarla karşılaşır. Ebeveynler, güncel bir güvenlik yazılımıyla çocuklarının tehlikeli web sitelerine ve uygulamalarına erişimini engellemeli.

ÇOCUKLARIN SIRTINDAN PARA KAZANMAK: Hassas bilgilerin paylaşılmaması konusunda ebeveynler çocuklara uyarıda bulunmalı. Ayrıca çevirimiçi bankacılık ve alışveriş işlemleri de büyükler tarafından yürütülmeli.

KİMLİK AVI SALDIRILARI: Siber saldırganlar, bir şeyin satışı için cazip teklifler sunabilir. Aslında satılacak bir şey yoktur ama sizinle ilgili bilgi elde etmeye çalışırlar.

SİBER ZORBALIK: Çocuklar pek çok kez kendi akranları tarafından siber alanda tehdit edilir veya aşağılanır, bu da onlarda duygusal travmaya sebep olur.

İSTENMEYEN MESAJLAR: İstenmeyen maillerin (spam) e-posta kutunuza gelmesi yeni bir şey değildir; fakat bu yolla gelen şifre-fidye yazılımları hayli revaçta.

PAYLAŞIMLARA DİKKAT EDİN

Ebeveynler de çevirimiçi ortamda çocukları korumak için şu adımları atabilir: