Egzersiz yapmadan 10 kilometre koşmuş gibi etki yaratabilen hap geliştiriliyor

Yayınlanma: 17.10.2024 - 00:56

Güncelleme: 17.10.2024 - 00:56

Egzersizin vücuda sağladığı faydaları taklit edebilen bir egzersiz hapı hakkında söylentiler ilk defa ortaya çıkmıyor. Yine de bu son araştırma, daha çok egzersizin ve perhizin vücudunuz üzerindeki etkilerine odaklanıyor.

Araştırmada önerilen egzersiz hapı, bu etkileri ortaya çıkarmak, vücudunuzdaki doğal metabolik tepki seviyesini, yoğun egzersize ve hatta perhize benzer olacak şekilde artırıyor. Hem egzersiz hem de perhiz, vücudunuzun kendisini beslemek için kullandığı laktat ve keton seviyelerinin artmasını sağlar.

BU ETKİLERİ TAKLİT EDEN BİR MOLEKÜL KULLANIYOR

Chip'in aktardığına göre bu hap, bu etkileri önemli ölçüde taklit eden LaKe adlı bir molekül kullanıyor. Temel olarak LaKe, laktat ve ketonlar arasındaki bir kimyasal füzyondur ve vücudunuzun metabolik durumunu, aç karnına yüksek hızda 10 kilometre koştuktan sonraki duruma karşılık gelen bir şeye getirmeye yardımcı olabilir.

Bu durum, kandaki yağ seviyesini düşürmeye yardımcı olurken aynı zamanda iştahı bastıran bir hormonun üretimini de artırır. The Sun’ın yaptığı bir röportajda bir profesör, istenmeyen tuzların ve asidin birikmesine neden olmadan aynı dengeyi yalnızca diyetle elde etmenin imkansız olduğunu söyledi.

Araştırmacılar, bu hapı şimdilik sadece fareler üzerinde test etti. Ancak testler oldukça umut verici sonuçlar verdiği için, yakın gelecekte insanlar ile klinik denemelerin başlaması mümkün olabilir. Bu hapın, egzersiz yapamayan hastalara mı yoksa tembellik edip egzersizi daha kolay bir seçenekle değiştirmek isteyenlere mi daha fazla fayda sağlayacağı ise bilinmiyor.