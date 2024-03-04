Zihinsel sağlığınızı geliştirecek 5 egzersiz
Egzersiz yapmak, ruh halinizi iyileştirebilir; depresyon ve kaygı belirtilerini hafifletmede yardımcı olabilir. Aynı zamanda stresi azaltmak için harika bir yoldur. İşte, Zihinsel sağlığınızı geliştirecek 5 egzersiz...
Egzersiz, kendinizi iyi hissetmenizi sağlar. Egzersiz dendiğinde sadece spor salonuna gidip ağırlık kaldırmak kastedilmez. Egzersiz sizi hareket ettiren her şeydir. Fiziksel aktivite ile zihinsel sağlığınızı artırmak için evinizden çıkmanıza gerek yok. Olduğunuz yerde de yapabilirsiniz. İşte, zihinsel sağlığınızı geliştirecek 5 egzersiz...
ZİHİNSEL SAĞLIĞINIZI GÜÇLENDİRECEK EGZERSİZLER
KOŞU
Mental sağlığınız için daha yoğun bir egzersiz şekli arıyorsanız koşmayı deneyin. Beynimiz, koşarken ruh halimizi artıran endorfinlerle dolup taşar. Çalışmalar, açık hava egzersizinin antidepresanlara etkili bir tedavi alternatifi olduğunu bulmuştur. Sürekli koşmak aynı zamanda uykuya dalmayı kolaylaştırabilir ve kaygı ve depresyon semptomlarını azaltmak için gerekli olan uyku kalitesini artırabilir.
YÜRÜYÜŞ
Birçok insan için yürümek, zihinsel sağlığı egzersizleri arasındadır. Nispeten düşük etkili olduğu ve her yerde yapabileceğiniz için favorilerinizden biri rahatlıkça olabilir. Yürümek stresi hafifletmeye, kaygı semptomlarını hafifletmeye ve olumlu düşünceleri teşvik etmeye yardımcı olabilir. En iyi sonuçları istiyorsanız, dışarı çıkın ve yeşilliklerin arasına dalın.
YOGA
Yoga sadece vücudunuzun hareket etmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda size derinlemesine düşünme ve meditasyon yapma şansı verir. Bu yüzden zihinsel sağlığınızı güçlendirmek için yapabileceğiniz en iyi egzersizlerden biri olduğunu düşünüyoruz. Nefesinize odaklanmak, düşünce döngüleri ve olumsuz düşünme gibi kötü zihinsel alışkanlıklarını ortadan kaldırabilir.
GÜÇ ANTRENMANLARI
Zihinsel sağlığınızı iyileştirirken kas geliştirmek de istiyorsanız, kuvvet antrenmanını deneyin. Bu egzersiz, depresyon geliştirme riskini azaltabilir veya mevcut semptomları hafifletebilir. Ayrıca güç hedeflerini karşılamanın getirdiği tatmini de zamanla alırsınız. Güç antrenmanı, spor salonuna gitmek ve ağırlık kaldırmak anlamına gelmek zorunda değildir. Serbest ağırlıklar, direnç bantları ve vücut ağırlığınızla evde kolayca "güç" oluşturabilirsiniz.
DANS ETMEK
Dans etmek, kaygıyı önemli ölçüde azaltabilen başka bir egzersiz seçeneğidir. Benlik saygısını da artırabilir. Yoga gibi, yapacağınız dansın türünü seçebilirsiniz, hepsinin ayrı faydaları vardır. Faydasını görmek için mutlaka bir dans stüdyosuna gitmenize gerek yok. Evinizin rahatlığında sanal dans dersleri yapabilirsiniz.
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