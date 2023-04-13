Ekolojik çevre izleme uydu sistemi başlatıldı
Çin Uzay Teknolojisi Akademisi (CAST), ekolojik çevre uydu izleme sistemini başlattığını duyurdu.
Ekolojik çevre uydu izleme sistemi, uzaktan algılama verilerine yönelik talebi karşılamak için ekolojik sınıflandırma, su tasarrufu, atmosferik izleme ve karbon yutağı izleme gibi çeşitli mekansal temel veriler sağlıyor.
BİR DİZİ YENİ UYDU GELİŞTİRDİ
Ekolojik çevre uydu izleme sisteminin geliştiricisi, Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi (CASC) bünyesindeki Çin Uzay Teknolojisi Akademisi. Akademi kademeli olarak gökyüzü-hava-kara entegre bir ekolojik veri tabanı kurdu.
Veri odaklı bir yapay zeka bilgi işlem merkezi inşa etti ve tüm alanı kapsayan ekolojik gerçek zamanlı izleme, doğru analiz, değerlendirme ve alışveriş sistemi kurdu. Çin Uzay Bilimleri ve Teknoloji Kurumu, Çin'in ekolojik inşasına hizmet etmek adına, kaynak ve ekolojik izleme için bir dizi uydu geliştirdi.
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